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أخبار العالم

فخر لمصر.. إذاعة فرنسية: موكب المومياوات الملكية عرض تاريخي فريد في أعرق مدن أفريقيا

السبت 03/أبريل/2021 - 08:15 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
مشهد مهيب ومذهل، هكذا وصفت إذاعة "راديو تيلي لوكسمبورج" الفرنسية مشهد تحرك موكب المومياوات الملكية عبر شوارع القاهرة من المتحف المصري بميدان التحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية

ويجري الآن نقل 22 مومياء ملكية فرعونية لـ 18 ملكًا و4 ملكات من الأسرات السابعة عشرة وحتى العشرين، في الموكب الذهبي المهيب على متون عربات خاصة مزينة بالنقوش والرموز الفرعونية.

وأضافت الإذاعة أن موكب المومياوات الملكية عرض تاريخي فريد يجري في أعرق وأكبر مدن القارة الأفريقية.

ونقلت الإذاعة عن عالمة المصريات الفرنسية فلورنس كوينتن قولها "الموكب مثير للإعجاب ومنظم على نحو مذهل، وهناك لمسة جمالية خاصة مع أسماء ملوك الفراعنة المكتوبة على المركبات المصحوبة بالأضواء والموسيقى. إنه فخر لمصر ودليل على الصلة بين المصريين وأسلافهم الأماجد".

يذكر أن الهيئة القومية للبريد أصدرت مجموعة طوابع بريد تذكارية بتقنية QR Code التي يتم تطبيقها لأول مرة بطوابع البريد المصري لتخليد لنقل المومياوات الملكية، التي تحظى باهتمام كبير على المستويين المحلي والعالمي.

وأطلقت وزارة السياحة والاثار فيلمًا ترويجيًا بمشاركة عدد من الفنانين المصريين هم الفنان القدير حسين فهمي، والفنان آسر ياسين، والفنانة أمينة خليل، يتضمن محتوى حصري عن تاريخ الـ22 مومياء ملكية كما اطلقت حملات ترويجية إلكترونية في ١٢ سوقا عربيا وأوروبيا وآسيويًا وأمريكيا.

وقال الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، إن فكرة نقل المومياوات الملكية الفرعونية بدأت منذ عام 2017 عندما تم الاستعداد للمتحف القومى للحضارة، مؤكدا أنه تأثر بفكرة نقل المومياوات فى متحف باريس باستقبال ملكى عن طريق استقبالها بطلقات نارية، وسجاد أحمر. 
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