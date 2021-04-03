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أخبار العالم

اختراق حسابات 500 مليون مستخدم على فيسبوك

السبت 03/أبريل/2021 - 09:30 م
أرشيفية
أرشيفية
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محمد عثمان
أفادت وكالة "رويترز"، اليوم السبت، بأن متسللين عرضوا معلومات عن أكثر من 500 مليون مستخدم لشبكة فيسبوك، منها أرقام هواتف وبيانات شخصية أخرى، دون مقابل.

وقال ألون جال، المؤسس المشارك لشركة هدسون روك الإسرائيلية لمعلومات جرائم الإنترنت، إن قاعدة البيانات على ما يبدو نفس مجموعة أرقام الهواتف المرتبطة بفيسبوك والمنتشرة في دوائر المتسللين منذ يناير، والتي كشفت عن وجودها أول مرة دورية مازربورد الإلكترونية.

ولم يتسن للوكالة بعد التحقق من المعلومات التي تعرض مقابل ما قيمته بضع يوروهات من الرصيد الرقمي على موقع معروف للمتسللين محدودي الخبرة لكن جال قال اليوم السبت إنه تحقق من صحة بعض البيانات على الأقل بمطابقتها بأرقام هواتف أشخاص يعرفهم.

وقال صحفيون إنهم تمكنوا أيضا من مطابقة أرقام هواتف معروفة بالتفاصيل المذكورة في قاعدة البيانات.

وقالت شركة فيسبوك في بيان إن البيانات "قديمة للغاية" وتتعلق بمشكلة عولجت في أغسطس 2019.

ولم تنجح محاولة لرويترز للوصول إلى المتسلل عبر تطبيق تليجرام.

وقال جال لرويترز إنه ينبغي لمستخدمي فيسبوك الانتباه خلال الأشهرالمقبلة من "هجمات الهندسة الاجتماعية" التي يشنها أفراد ربما حصلوا على أرقام هواتفهم أو بيانات شخصية أخرى.
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