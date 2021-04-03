أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

اصبحت السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، تلاقي شعبية كبيرة داخل الشارع المصري، نسبة إلى مساحتها الداخلية المناسبة للعائلة و التي تتسم بالرحابة، بالاضافة إلى ارتفاعها عن الارض بصورة مناسبة، مما يجعلها قادرة على تحديات الطريق بشكل افضل، كما تضم سيارات الـ SUV حزمة متنوعة بين وسائل الأمن و السلامة، و باقة من التجهيزات الداخلية و الخارجية و التي اختلفت من قبل كل شركة.

و في سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بـ اشهر 5 سيارات SUV في مصر لـ موديلات 2021.

– نيسان قشقاي موديل 2021

تتمتع قشقاي بمحرك سعة 1200 سي سي تيربو، بقوة 115 حصان، و 165 نيوتن/متر من عزم الدوران، و تستمد العجلات أوامر التسارع عبر ناقل حركة أوتوماتيكي النقلات، و بفضل تلك القدرات تستطيع السيارة أن تتسارع من 0 لـ 100 كم خلال فترو زمنية تستغرق 12.9 ثانية، بينما تبلغ نسبة استهلاكها من الوقود نحو 5.6 لتر/100 كم.

ويبلغ السعر الرسمي للسيارة نيسان قشقاي موديل 2021 :

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل VISIA 2021 محرك 1200 سي سي تيربو بسعر 371.400 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل ACENTA 2021 محرك 1200 سي سي تيربو بسعر 407.400 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل TEKNA 2021 محرك 1200 سي سي تيربو بسعر 431.400 جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل MIDNIGHT 2021 1200 سي سي تيربو بسعر 445.500 جنيه.

– برليانس V6 موديل 2021

جاءت السيارة بنسبة طولت بلغت 4620 مم، و بعرض 1922 مم، و بارتفاع 1734 مم، و مساحة تخزين خلفية تسع لـ 455 لتر، بينما زودت بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 150 حصان، و عزم دوران يقدر يبلغ 220 نيوتن/متر، و يبلغ استهلاك السيارة من الوقود نحو 7.5 لتر/100 كم، بينما تنطلق من 0 لـ 100 كم في غضون 13.4 ثانية.

ويبلغ السعر الرسمي للسيارة برليانس V6 موديل 2021:

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل DELUXE 2021 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 320.900 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل GRAND DELUXE 2021 محرك 1500 سي سي تيربو 344.900 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل FLAGSHIP 2021 محرك 1500 سي سي تيربو 369.900 جنيه.

– ام جي RX5 موديل 2021

تحتوي ام جي RX5 على محرك رباعي الاسطوانات أيضًا، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 169 حصان، و 250 نيوتن/متر من عزم الدوران، و بهذه الامكانيات تتسارع من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال 9.8 ثتانية، و بلغت نسبة استهلاك السياة من القود نحو 6.8 لتر/100 كم، و تستمد العجلات أوامر الانطلاق عبر ناقل حركة أوتوماتيكي ذات 7 سرعات.

ويبلغ السعر الرسمي للسيارة ام جي RX5 موديل 2021 :

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل CLASSIC 2021 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 324.990 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل COMFORT 2021 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 344.990 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل LUXURY 2021 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 374.990 جنيه.

– ميتسوبيشي اكليبس موديل 2021

زودت اكليبس بمحرك من 4 اسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 150 حصان، مع عزم اقصى للدوران 250 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، و تبلغ نسبة استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.7 لتر، و ذلك عندما تخوض مسافات قدرها 100 كم، و تصل سرعة السيارة من 0 لـ 100 كم خلال فترة زمنية مدتها 9.3 ثانية.

و بلغ السعر الرسمي للسيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2021

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل GLX MIDLINE 2021 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 380 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل GLS MIDLINE 2021محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 415 ألف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل INSPORT 2021 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 430 ألف جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل HIGHLINE 2021 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 445 ألف جنيه.

الفئة الخامسة أوتوماتيك موديل INSTYLE 2021محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 460 ألف جنيه.

الفئة السادسة أوتوماتيك موديل TOP LINE 2021محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 475 ألف جنيه.

الفئة السابعة أوتوماتيك موديل PREMIUM 2021 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 495 ألف جنيه.

– شيري تيجو 8 موديل 2021

زودت السيارة بمحرك سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 154 حصان، و 210 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، بينما تبلغ نسبة استهلاكها من الوقود نحو 7.4 لتر/100 كم، و قدر طول السيارة بنسبة 4700 مم، و بعرض 1860 مم، و 1746 للارتفاع.

و يبلغ السعر الرسمي للسيارة شيري تيجو موديل 2021 :

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل COMFORT 2021 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 365 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل LUXURY 2021 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 395 ألف جنيه.