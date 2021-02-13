بأسعار مناسبة.. باقة بأقل من 100 ألف جنيه داخل السوق المصري للسيارات

يبحث الكثير من راغبي شراء السيارات على عده مقاومات هامة مثل، الشكل الخارجي و التصميم، و عناصر الأمان و السلامة و تاريخ الاصدار، و التجهيزات الداخلية، و لكن مازال عامل السعر هو الخيار الأبرز بين هؤلاء، و نقدم في هذا التقرير 5 نمازج داخل السوق المصري للسيارات المستعمل بأسعار مناسبة.

1- اسكودا فيليشيا

زودت السيارة بمحرك سعة 1300 سي سي، بعزم دوران أقصى يتراوح بين 94-137 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة "مانيوال" مكون من 5 سرعات، و اشتهرت داخل الأسواق المصرية بالنسخة الـ"هاتشباك"، و التي بلغت قياساتها الهيكلية إلى 4205مم للطول، وحوالي 1635مم للعرض، و1420مم للارتفاع.

ويتراوح سعر اسكودا فيليشيا في سوق السيارات المستعملة بين 35 ألف و تى 55 ألف جنيه.

2- دايهاتسو سيريون

طرحت دايهاتسو سيريون 1999 و حتى 2004 بفئتين من المحركات الأول يقارب الـ 1000 سي سي، بقوة 55 حصان يمكنة التسارع من 0 إلى 100 كم خلال 15.4 ثانية، والاخر سعة 1300 سي سي، بقوة 86 حصان، كلاهما متصل بنوعين من نواقل الحركة "مانيوال" و "أوتوماتيكي".

ويتراوح سعر دايهاتسو سيريون سيريون الشكل القديم بين 45 ألف و حتى 70 ألف.

3- سوزوكي ماروتي

حصلت السيارة على محرك سعة 800 سي سي، متصل بناقل حركة مانيوال رباعي السرعات، و اشتهرت بصغر حجمها و سهولة صيانتها و توافر قطع الغيار، و اكتسب سمعة طيبة حول نسبة استهلاكها من الوقود.

ويتراوح سعرها في سوق السيارات المستعمل بين 25 ألفا و حتى 65 ألف جنيه.

4- دايو ماتيز

تحمل السيارة محرك صغير سعة 850 سي سي، و تعتبر هي واحدة من اصغر اصدارات الصانع الكوري "دايو" و تأتي السيارة من خلال نسخة واحدة من نواقل الحركة، حيث تستمد سرعتها عبر ناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات.

و يتراوح سعرها بين 40 ألف و حتى 50 ألف جنيه بحسب الحالة العامة للسيارة.

5- هيونداي اتوس

تتعد الاصدارات الخاصة بالاسم التجاري اتوس، والتي اشتهرت بتصميم هاتشباك انيق، و زودت بمحرك سعة 4 سلندر، يتراوح بين 1000 و 1300 سي سي، و تأتي السيارة بناقل حركة مانيوال خماسي السرعات، و اخر أو توماتيكي الاداء، بينما تبدأ اسعارها من 40 ألف جنيه.