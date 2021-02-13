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سيارات

بأسعار مناسبة.. باقة بأقل من 100 ألف جنيه داخل السوق المصري للسيارات

السبت 13/فبراير/2021 - 01:55 م
سيارات في السوق المصري
سيارات في السوق المصري بأسعار مناسبة
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صبري طلبه

يبحث الكثير من راغبي شراء السيارات على عده مقاومات هامة مثل، الشكل الخارجي و التصميم، و عناصر الأمان و السلامة و تاريخ الاصدار، و التجهيزات الداخلية، و لكن مازال عامل السعر هو الخيار الأبرز بين هؤلاء، و نقدم في هذا التقرير 5 نمازج داخل السوق المصري للسيارات المستعمل بأسعار مناسبة.

1-  اسكودا فيليشيا

زودت السيارة بمحرك سعة 1300 سي سي، بعزم دوران أقصى يتراوح بين 94-137 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة "مانيوال" مكون من 5 سرعات، و اشتهرت داخل الأسواق المصرية بالنسخة الـ"هاتشباك"، و التي بلغت قياساتها الهيكلية  إلى 4205مم للطول، وحوالي 1635مم للعرض، و1420مم للارتفاع.

ويتراوح سعر اسكودا فيليشيا في سوق السيارات المستعملة بين 35 ألف و تى 55 ألف جنيه.

2- دايهاتسو سيريون

طرحت دايهاتسو سيريون 1999 و حتى 2004 بفئتين من المحركات الأول يقارب الـ 1000 سي سي، بقوة 55 حصان يمكنة التسارع من 0 إلى 100 كم خلال 15.4 ثانية، والاخر سعة 1300 سي سي، بقوة 86 حصان، كلاهما متصل بنوعين من نواقل الحركة "مانيوال" و "أوتوماتيكي".

ويتراوح سعر دايهاتسو سيريون سيريون الشكل القديم بين 45 ألف و حتى 70 ألف.

3- سوزوكي ماروتي

حصلت السيارة  على محرك سعة 800 سي سي، متصل بناقل حركة مانيوال رباعي السرعات، و اشتهرت بصغر حجمها و سهولة صيانتها و توافر قطع الغيار، و اكتسب سمعة طيبة حول نسبة استهلاكها من الوقود.

ويتراوح سعرها في سوق السيارات المستعمل بين 25 ألفا و حتى 65 ألف جنيه.

4- دايو ماتيز

تحمل السيارة محرك صغير سعة 850 سي سي، و تعتبر هي واحدة من اصغر اصدارات الصانع الكوري "دايو" و تأتي السيارة من خلال نسخة واحدة من نواقل الحركة، حيث تستمد سرعتها عبر ناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات.

و يتراوح سعرها بين 40 ألف و حتى 50 ألف جنيه بحسب الحالة العامة للسيارة.

5- هيونداي اتوس

تتعد الاصدارات الخاصة بالاسم التجاري اتوس، والتي اشتهرت بتصميم هاتشباك انيق، و زودت بمحرك سعة 4 سلندر، يتراوح بين 1000 و 1300 سي سي، و تأتي السيارة بناقل حركة مانيوال خماسي السرعات، و اخر أو توماتيكي الاداء، بينما تبدأ اسعارها من 40 ألف جنيه.

بأسعار مناسبة.. باقة بأقل من 100 ألف جنيه داخل السوق المصري للسيارات
بأسعار مناسبة.. باقة بأقل من 100 ألف جنيه داخل السوق المصري للسيارات
بأسعار مناسبة.. باقة بأقل من 100 ألف جنيه داخل السوق المصري للسيارات
بأسعار مناسبة.. باقة بأقل من 100 ألف جنيه داخل السوق المصري للسيارات
بأسعار مناسبة.. باقة بأقل من 100 ألف جنيه داخل السوق المصري للسيارات
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