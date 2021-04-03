قرار جديد عن تظلم الزمالك على عقوبات مباراة الأهلي فى السلة

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة دكتور مجدي أبو فريخة تشكيل لجنة للاستماع إلى شكوى نادي الزمالك لبحث تظلم النادي بشأن العقوبات الموقعة بخصوص مباراة الأهلي في الجولة الحادية عشر من بطولة دوري السوبر.





وأخطر اتحاد السلة مسئولي نادي الزمالك في خطاب رسمي عن قرار مجلس الإدارة بتشكيل لجنة تضم دكتور مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد والمهندس محمد عبد المطلب نائب رئيس المجلس وكابتن أحمد كامل رئيس لجنة المسابقات.



