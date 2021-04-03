بعد تألقه في الفيلم التسجيلي .. خالد النبوي: فخور بهذا الحدث

علق الفنان خالد النبوي علي حد نقل المومياوات اليوم، من المتحف المصري بميدان التحرير الي متحف الحضاره بميدان التحرير .





ونشر خالد النبوي صور عبر حسابه الشخصي انستجرام وعلق قائلا : " فخور اني اتكلم عن بلدي في كل وقت وفي كل مكان، فخور بهذا الحدث المصري الكبير شكرا لمحبتكم الغاليه اللي طالعة من قلوبكم وسابقها في كلامكم".





ووصل موكب المومياوات الملكية إلى مستقره الأخير، بالمتحف القومى للحضارة، قادما من من المتحف المصري بالتحرير، وكان في استقباله الرئيس عبد الفتاح السيسي.





ويضم الموكب 22 مومياء تعود إلى عصور الأسر الـ«17 و18 و19 و20»، بينها مومياوات الملوك «رمسيس الثاني، سقنن رع، تحتمس الثالث، سيتى الأول، حتشبسوت، ميرت آمون».





بدأت فعاليات الموكب من ميدان التحرير بخروج أعداد غفيرة في مقدمته، صاحب ذلك الموسيقى العسكرية والأوبرالية التي تعزف مقطوعات في غاية الروعة، تقدمها العجلات الحربية، قبل أن تتحرك السيارات التي تحمل المومياوات في موكب مهيب.









وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، المتحف القومي للحضارة بالفسطاط، قبل وصول المومياوات الملكية إليه، رفقة كل من الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وزوراب بولوليكاشفيلى، أمين عام منظمة السياحة العالمية، وأودري أزولاي المديرة العامة لليونسكو.