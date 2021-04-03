كم يومًا يكفي لنقل الملوك لمتحف الحضارة؟ رئيس معمل صيانة المومياوات يجيب

قال الدكتور مصطفى إسماعيل، مدير مخزن ورئيس معمل صيانة المومياوات بالمتحف القومي للحضارة، أنه تم البدء بمشروع نقل المومياوات منذ 2017 من خلال وضع خطة لنقلهم وكتابة التقارير عنهم، مشددًا على أنه تم نقل كل مومياء وفقًا لحالتها.





وأضاف "إسماعيل"، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه لأول مرة في التاريخ يتم نقل مومياء داخل كبسولة من النيتروجين للحفاظ عليها، كما أنه تم الاعتماد على أسرة لا تتأثر بالصدمة، مشيرًا إلى أن الاعتماد على النيتروجين يعزل المومياء عن البيئة المحيطة بها، مؤكدًا أنه كان ضمن فريق عربة الملك رمسيس الثاني للتدخل لحل أي حادثة.



