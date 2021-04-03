إبداع جنش وسقوط بن شرقي وإخفاقات أوباما.. ملخص مباراة الزمالك ومولودية الجزائر

انتهت أحداث مباراة مولودية الجزائر والزمالك بفوز الأبيض بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة دوري ابطال افريقيا.





الشوط الاول

تمكن محمود عبد الرحيم جنش من انقاذ مرماه من صاروخية لاعب مولودية الجزائر في الدقيقة ٥ من عمر المباراة.





وفي الدقيقة ٧ من عمر المباراة صنع الزمالك هجمة مميزة وتوغل هجوم الابيض داخل منطقة الجزاء ووصل الى مرمى مولودية الجزائر وسجل الهدف الاول.





مرر بن شرقي الكرة ليوسف اوباما داخل منطقة ابجزاء، ووضعها اوباما في الشباك في الدقيقة ٧ من عمر المباراة.





وللمرة الثانية ينقذ محمود عبد الرحيم جنش مرماه من هدف مؤكد لمولودية الجزائر.





ومرة أخرى جنش يثبت أنه رجل الشوط الأول ويبعد الكرة عن مرماه في هجمة خطرة من لاعبي مولودية الجزائر.





سجل شيكابالا هدفا في الدقيقة ٣٢ على طريقة ميسي، بمراوغة الدفاع واسكان الكرة الشباك ولم يتمكن الحارس من فعل شئ امامها.





الشوط الثاني





بدأ مولودية الجزائر الشوط الثاني بهجوم شرس على مرمى الزمالك ولكن دون خطورة حقيقية، تزامناََ مع هدوء هجوم الزمالك.





وفي الدقيقة ٥٩ من عمر المباراة توغل بو الخير لاعب مولودية الجزائر مخترقاََ دفاعات الزمالك حتى وصل لمنطقة الجزاء بسرعة فائقة، وسدد كرة مرت بجوار مرمى جنش بسلام.





وخرج شيكابالا صاحب الهدف الثاني في الدقيقة ٦٠ وحل عبد الله جمعة بدلاََ منه لدعم صفوف الهجوم من الجبهة اليسرى والدفاع ايضاََ.





واستدعى حكم المباراة الجهاز الطبي للزمالك، لمنح بن شرقي العلاج اللازم بعد سقوط اشرف بن شرقي ارضاََ بعد اشتراكه مع احد لاعبي المولودية في الدقيقة ٦٧





وأهدر يوسف اوباما اكثر من ثلاث أهداف مؤكدة للزمالك في شوط المباراة الثاني.





وانتهت المباراة بفوز الزمالك بهدفين دون مقابل من مولودية الجزائر الذي قدم لقاء مميز على المستوى الإفريقي.





وبهذا الفوز يرتفع رصيد الزمالك الى النقطة الخامسة محتلاََ المركز الثالث في مجموعته ويؤجل حسم المتأهلين حتى المباراة الأخيرة يسبقه المولودية برصيد ٨ نقاط، وفي المركز الاول الترجي صاحب الــ ١٠ نقاط.



