زاهي حواس لـ عمرو أديب : لو عايز تتحنط أحنطك .. فيديو

رد الدكتور زاهي حواس على الإعلامي عمرو أديب عن سر التحنيط عند الفراعنة، مؤكدا أن التحنيط لم يعد سرا والعالم أصبح على علم به.





وقال «حواس» خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «الحكاية» المذاع على قناة «mbc مصر» : «التحنيط مبقاش سر ولو عايز تتحنط أحنطك».





وتابع : «زكي اسكندر حنط فرخة في المتحف المصري منذ 50 سنة، وكل خطوات التحنيط معروفة»، مضيفا أن مصر تعلم كل عمليات وخطوات التحنيط ودول العالم تتواصل مع مصر من أجل معرفة الخطوات.



