بعد منعه 30 عاما.. عودة موسم الصيد الأكثر جدلا في اليابان

انطلقت العديد من سفن صيد الحيتان إلى المياه من الموانئ اليابانية مع البدء الرسمي لموسم صيد الحيتان التجاري، حيث يخططون لاصطياد 120 حوتًا في الأشهر المقبلة.





وفقا لموقع روسيا اليوم، غادرت 4 سفن، اثنتان في محافظة مياجي على الساحل الشرقي لجزيرة هونشو الرئيسية في اليابان واثنتان في محافظة أوموري في شمالها، من الموانئ إلى مياه المحيط الهادئ الساحلية.





وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن سفينة خامسة ستنضم إليهم في وقت لاحق من هوكايدو، وقال نوبويوكي إيتو ، رئيس شركة لصيد الحيتان في محافظة مياجي ، للوكالة: " نود توفير حيتان طازجة ولذيذة لكل من ينتظرها ".





خلال هذا الموسم الثالث من صيد الحيتان التجاري، والذي أعيد إطلاقه بشكل مثير للجدل بعد حظر دام عقودًا، يتوقع الصيادون صيد 120 حوتًا من حيتان المنك، هذا النوع هو الهدف الرئيسي لتجارة صيد الحيتان.





كانت قد انسحبت اليابان سابقًا من اللجنة الدولية لصيد الحيتان (IWC)، وهي هيئة مخصصة للحفاظ على الثدييات البحرية، واستأنفت عمليات صيد الحيتان في يوليو 2019.





وتم حظر صيد الحيتان التجاري من قبل IWC لأكثر من ثلاثة عقود، يسمح عدد قليل جدًا من الدول حول العالم بهذه الممارسة المثيرة للجدل ، حيث كانت اليابان والنرويج من بين الدول الأكثر تعرضًا لانتقادات بسبب السماح بقتل الثدييات الضخمة.





في وقت سابق من هذا العام ، أعطت الحكومة النرويجية الموافقة لقتل أكثر من 1200 من حيتان المنك هذا العام، وفقًا لجمعية الحيتان والدلافين الخيرية (WDC).





في العام الماضي، نفق أكثر من 500 حوت في مياهه، حسبما قال المركز العالمي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، مضيفًا أنه على الرغم من انخفاض الطلب على لحوم الحيتان، فإن المسؤولين المحليين " يروجون بشدة " لاستهلاكها.