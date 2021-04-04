مصر في أبهى صورها .. السفير السعودي يعلق على موكب المومياوات الملكية

أشاد سفير خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز في القاهرة، أسامة بن أحمد نقلي، بموكب المومياوات الملكية.





وكتب سلسلة تغريدات عبر "تويتر" قال فيها: "مصر في أبهى صورها، تزهو بحضارتها في موكب المومياوات الملكية من متحفها العريق، إلى متحفها الجديد".





وأضاف: "لابد وان تستشعر جمال الحدث بكل تفاصيله عندما تكون وسطه بدعوة كريمة من رئاسة الجمهورية.. شكرًا مصر الحضارة والتاريخ".





وخطفت القاهرة أنظار وقلوب محبي الحضارة المصرية القديمة حول العالم من خلال حفل نقل المومياوات الملكية الذي اقيم السبت أثناء تحرك الموكب من متحف التحرير في طريقه إلى متحف الحضارة بمدينة الفسطاط حيث يرقد الأجداد.





وتميز الحفل الذي أقيم على جزئين في نفس التوقيت أحدهما كان مع تحرك الموكب من مدخل المتحف المصري بالتحرير، والثاني كان داخل متحف الحضارة بالفسطاط حيث عزفت الأوركسترا بقيادة المايسترو نادر عباسي أنشودة "مختارات من ترانيم المهابة لإيزيس من معبد دير الشلويط ومختارات من نصوص الأهرام".





تحرك موكب المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى المتحف القومي للحضارة؛ معلنا عن مغادرة 22 مومياء تعود إلى عصور الأسر الـ"17 و18 و19 و20".