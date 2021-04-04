ليلة من ألف ليلة وليلة.. محمد محسن برفقة يحيي الفخراني بموكب نقل المومياوات

نشر الفنان محمد محسن فيديو من لحظة موكب نقل المومياوات الملكية على حسابه الرسمى على إنستجرام.





وظهر محمد محسن فى الفيديو برفقة الفنان يحيي الفخرانى وزوجته الدكتورة لميس جابر، التي عبرت عن فرحتها قائلة:" مش متخيلة ان ملوك مصر من ٣٥٠٠ سنة ماشيين وسطنا عادي".





وكتب محمد محسن معلقا:" ليلة من ألف ليلة وليلة مع دكتور يحيى الفخراني ودكتورة لميس جابر من قلب الحدث".





وانطلق الموكب مع غروب شمس يوم 3 إبريل، ومن واستغرق الموكب ما بين من 40 دقيقة إلى 45 دقيقة، للوصول من المتحف المصري إلى متحف الحضارة.





و تمت إزاحة الستار عن الكباش التي تتوسط الميدان، وإضاءتها مع المسلة وجميع عمارات وواجهات الميدان، كما اطلقت إطلاق أعيرة نارية عند انطلاق الموكب تحيةً للملوك العظماء، ومر الموكب في مسيرته عبر كورنيش النيل وسور مجرى العيون، وتقدمته خيول وعجلات حربية، بالإضافة إلى استعراضات فنية، بمشاركة مجموعة من مشاهير الفنانين.



