عيد ميلاد علي الحجار| تزوج 6 مرات.. وهذا عمره الحقيقي

يوافق اليوم 4 أبريل، عيد ميلاد الفنان علي الحجار، الذي ولد في عام 1954، ويحتفل بعيد ميلاده الـ 67.

علي الحجار، تزوج عدة مرات، لكن لم يكشف بشكل رسمي عن عدد زيجاته إلا في عام 2016، حينما وقع ضحية في مقلب رامز جلال، من خلال برنامج «رامز بيلعب بالنار»، حينما استفزه الأخير بالسؤال عن عدد زوجاته، قائلًا «5 ولا 6 ولا كام؟».

وكان رد فعل علي الحجار، هادئًا على تساؤل رامز جلال، فأكد له أنه تزوج 6 مرات، رزق منها بـ 7 أولاد، مشيرًا إلى أن لديه الآن زوجة واحدة فقط على عصمته منذ 15 عامًا.

وداعبه رامز جلال، متسائلًا عن كم النفقة التي يدفعها علي الحجار لزوجاته السابقات، فأكد أنه تقريبًا يدفع 40 ألف جنيه شهريًا نفقة لزوجاته.