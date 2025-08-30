ربط الجهات البحثية بمؤسسات الأعمال.. هيئة الاستثمار تمنح حوافز لتوطين التقنية والابتكار

شارك حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في قمة ريادة الأعمال "التكنولوجيا العميقة- Deep Tech"، التي نظمها معهد بحوث الإلكترونيات، بهدف إنشاء جسور للتواصل بين الباحثين ورواد الأعمال والشركات الناشئة والمستثمرين وخبراء القطاع.

واستعرض حسام هيبة خلال القمة دور الوحدة الدائمة لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، والتي تستضيفها الهيئة، في بناء جسور التواصل بين كافة الجهات المعنية بتحسين بيئة ريادة الأعمال، حيث تعمل الوحدة على تحويل الأهداف الاستراتيجية للدولة لآليات محددة لتحسين أداء هذا القطاع متسارع النمو.



وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة أنه، بعد إعداد قواعد بيانات باحتياجات وفرص النمو للشركات الناشئة، ودراسة تجارب أكثر من عشرين دولة في دعم الشركات الناشئة، يتم الأن وضع استراتيجية تضم أهداف مُفصلة للقطاع من حيث العدد المستهدف للشركات الجديدة، ومعدل نموها، والأنشطة الأولى بالدعم.

وأشار حسام هيبة إلى أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها العام الماضي بين الوحدة الدائمة لريادة الأعمال والشركات الناشئة ومعهد بحوث الإلكترونيات ساهمت في التخطيط والتنسيق المشترك لتعزيز ربط الشركات الناشئة بالمجتمع العلمي وبيئة الاستثمار.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة أن دعم الحكومة المصرية لأنشطة ريادة الأعمال، والتنسيق بين جهاتها المختلفة، ساهم بوضوح في جذب استثمارات متزايدة في هذا القطاع محلياً، وتوسع الشركات المصرية بالداخل والخارج، مشيراً إلى أن اقتحام الشركات المصرية الأسواق العربية والخارجية يحقق فوائد عديدة للاقتصاد المصري، حيث تستفيد الشركات الأم في مصر بزيادة عوائدها المالية، وتعزيز إمكانياتها وقدراتها التقنية، وتوفير المزيد من فرص العمل الإدارية والفنية مرتفعة القيمة للمصريين في الداخل والخارج.

وأضاف حسام هيبة أن دعم الابتكار غير قاصر على الشركات الناشئة فقط، حيث تضع الهيئة عامل "توطين التكنولوجيا والابتكار" ضمن العوامل التي يتم على أساسها منح الحوافز الاستثمارية والرخصة الذهبية، ما يعطي ميزة نسبية للشركات المبتكرة والمُبدعة العاملة في السوق المصري.

شهدت القمة حضور الدكتورة شيرين محرم، رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، والدكتور محمد خليف، عضو مجلس بحوث الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور نزار سامي، مسؤول برامج الابتكار والنمو الشامل في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وعدد كبير من الخبراء والمهتمين ببيئة ريادة الأعمال في مصر.