ميدو عن مشادة الشناوي وهاني بمباراة الأهلي والمريخ: أنا بحب كدا

تحدث الإعلامي أحمد حسام ميدو عن المشادة التي نشبت بين محمد الشناوي، حارس مرمي النادي الأهلي زميله في الفريق محمد هاني، أثناء لقاء المريخ السوداني، في الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري الأبطال والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.





وقال أحمد حسام ميدو، خلال تصريحات تليفزيونية، ببرنامج "أوضة اللبس"، المذاع على قناة "النهار"، لو أنا كنت المدير الفني وفريقي مهزوم بهدفين مع نهاية الشوط الأول، هحب أن أري اللاعبين بين الشوطين يخرجون من الملعب وهم منفعلين على بعضهم.





وأشار إلى أن انفعال اللاعبين على بعضهم يدل على شعورهم بالمسئولية والرغبة في تحسين الوضع.



