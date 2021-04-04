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منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

الأحد 04/أبريل/2021 - 05:53 ص
حفل نقل المومياوات
حفل نقل المومياوات
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داليا أحمد

أكد محمد سعدي، الرئيس التنفيذي للشركة المنفذة لحفل نقل المومياوات الملكية، أن الحدث كان صناعة مصرية 100%، إلا أنه تم الاستعانة بمصمم حركات أجنبي فقط في فريق العمل، مشيرًا إلى أن فرق عرض نقل المومياوات الملكية مصرية خالصة من مؤلف الموسيقى والديكور والإضاءة مصريين، موضحًا أن الحفل استلزم تجهيز لعام كامل.

                     

وأضاف سعدي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الفرقة الموسيقية كانت تعزف لايف خلال رحلة موكب المومياوات، وهذه الموسيقى كانت تُسمع في ميدان التحرير، مؤكدًا أن الحدث يدعو للفخر، كما أن كل أجهزة الدولة عملت على الحدث من بداية الفكرة والإعداد والتنفيذ.

 

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحمس للفكرة ويتابع الحدث يوميًا ويتحدث عن تفاصيل العرض، مؤكدًا أنه رغم فيروس كورونا كان هناك يقين بنجاح الحفل، متابعًا: "1200 طالب وطالبة شاركوا في الحفل من الجامعات المصرية".

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