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أخبار العالم

الأردن: بيان خلال ساعات يكشف عن تفاصيل الاعتقالات الأخيرة

الأحد 04/أبريل/2021 - 03:50 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلن وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام والناطق باسم الحكومة، صخر دودين، أن الحكومة ستصدر، اليوم، بيانًا تفصيليًا يوضح تفاصيل الاعتقالات الأخيرة في البلاد.

وبحسب وكالة "عمون" الأردنية، قال دودين  إن البيان الحكومي سيصدر ظهر اليوم الأحد على أبعد تقدير.

وفي وقت سابق أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة في الأردن اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، عدم صحة ما نُشر من ادعاءات حول اعتقال الأمير حمزة.

وأوضح اللواء الحنيطي، في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، أنه طلب من الأمير حمزة التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره، في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتُقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون.

وأكد أنه لا أحد فوق القانون، وأن أمن الأردن واستقراره يتقدم على أي اعتبار.

إلى ذلك، أكدت عدة دول عربية بينها مصر والإمارات والسعودية وقوفها إلى جانب الأردن والملك عبد الله الثاني، ودعمها لقراراته.


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