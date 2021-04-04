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رياضة

بعد تأهله لـ الأولمبياد .. المصارع عبد اللطيف منيع: أشكر من دعموني للوصول إلى طوكيو

الأحد 04/أبريل/2021 - 06:41 ص
صدى البلد
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محمد سمير
أعرب عبد اللطيف منيع بطل مصر في المصارعة الرومانية عن سعادته بتأهله إلى أولمبياد طوكيو والتتويج بذهبية تصفيات إفريقيا المقامة في مدينة الحمامات التونسية.

وقال منيع لموقع "صدي البلد"، إن تحقيقه الميدالية الذهبية في التصفيات والتأهل الي أولمبياد طوكيو رسيما بعد فترة معاناة طويلة سببه هو توفيق ربنا في المقام الأول .

وتوجه منيع بالشكر إلى وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي ،والاتحاد المصري للمصارعة ، ونادي وادى دجلة الراعي الرسمي  علي توفير كل سبل الدعم، مضيفا انه يعجز عن شكر والده محمد منيع بسبب وقوفه بجانبه منذ البداية وحتى تحقيق الحلم بالتأهل للأولمبياد.

وأضاف: “اشكر كل أهل مصر على دعمهم المستمر وبالأخص دكرنس وشكرا لي جولد جيم وأخيرا أهدي فوزي وتأهلي لأولمبياد طوكيو إلى الدكتور أشرف حافظ ربنا يشفيه ويرجعه بالسلامة ، دعواتكم في القادم أفضل ان شاء الله”.

وتأهل عبد اللطيف منيع الى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو بعد فوزه بمبارتين من أصل ثلاث مباريات والتتويج بذهبية تصفيات إفريقيا/ أوقيانوسيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو والمقامة في مدينة الحمامات التونسية خلال الفترة من 2 إلى 4 ابريل 2021.

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