هل يقدر المسلم على أن يأتي بتراب الأرض خطايا؟ علي جمعة يجيب.. فيديو

شرح الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية السابق، الحديث القدسي الذي يقول الله فيه "يابن آدم لو أتيتني بتراب الأرض ذنوبا ثم جئتني تائبا لغفرت لك".





وقال علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، إن الأرض بها ذرات من التراب، وكي يرتكب المسلم ذنوبا بعدد ذرات تراب الأرض، عليه أن يذنب ملايين الذنوب في الثانية الواحدة، ولن يقدر على فعل ذلك أصلا.





وذكر علي جمعة أن هذا من عظمة الحديث الشريف المذكور، ففيه كرم من الله على عباده، أن عبده لن يقدر على أن ياتي بتراب الأرض ذنوبا، لأن لن يتمكن من فعل ملايين الذنوب في الثانية الواحدة حتى ولو أراد فعل ذلك.





كما أن هذا من عظمة رحمة الله تعالى على عباده وأنه تعالى سيغفر لهم ما داموا تابوا عن الذنوب واستغفروا له وأكثروا من ذكره تعالى



