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مرأة

خبير مناعة يوجه نصائح مهمة لحماية العين من فيروس كورونا

الأحد 04/أبريل/2021 - 11:59 ص
صدى البلد
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هاجر هانئ
قال الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن العديد من الأشخاص يلمسون العين ويحكونها كثيرًا، وإذا فرك المصاب بكورونا عينيه ثم لمس شخصًا آخر أو لمس سطحًا، يمكن أن يتسبب ذلك فى نقل العدوى لآخرين، حيث ينتقل فيروس كورونا عبر القنوات الدمعية التي تربط العينين بالتجويف الأنفي وبالتالي تصيب خلايا الجهاز التنفسي.


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لذا قدم مجدي بدران، خبير المناعة، بعض النصائح التي تساعد في وقاية العين من فيروس كورونا:

- عدم ملامسة العينين بأيدٍ متسخة.
- عند التعامل مع المصابين بكورونا يفضل ارتداء وسائل حماية العين كالعوينات الطبية والنظارات الواقية أو واقيات الوجه.
- النظارات قد تمنع وصول بعض القطيرات التنفسية للعين عند التعرض لعطس أو سعال من  شخص قريب، على الرغم من أن النظارات الطبية ليست مغلقة حول الحواف.
- فى زمن كورونا يفضل عدم استخدام العدسات اللاصقة حاليا، النظارات الطبية تقلل من وصول فيروس كورونا إلى العين من أى عطس أو سعال، ويمكن أن تكون حاجزًا ميكانيكيًا لإبعاد اليدين عن العين، مما يقلل من لمس الفرد عينيه وبالتالى تقلل فعلًا من وصول فيروس كورونا للعين.
- عدم مشاركة الأدوات الشخصية مع آخرين خاصة مستحضرات التجميل الخاصة بالعين، والمناشف والوسائد وأغطية الأسرة.
- اتخاذ التدابير الوقائية فى الأماكن العامة ودور العبادة وحمامات السباحة.


وأضاف: "سبق أن بينت دراسة صينية نشرت فى 17 سبتمبر 2020 أن الذين يرتدون نظارات أقل عرضة للإصابة بـفيروس كورونا المستجد، حوالى 5 مرات، كما بينت دراسة هندية أن خطر الإصابة بكورونا أقل بحوالي 3 مرات عند ارتداء النظارات".


وأشار بدران إلى أن الإنسان يميل إلى لمس الوجه مرارًا وتكرارا، وسجلت دراسات متعددة  أن الفرد ربما  يلمس وجهه 16 مرة في الساعة إلى 23 مرة فى الساعة عندما يكون بمفرده، وأن نصف تلك اللمسات يشمل تلامس اليد  مع الأغشية المخاطية فى الأنف والعينين والفم.


لكن احتمالية تلامس الوجه تقل في الأماكن العامة، مع تكرار لمس الأسطح المحيطة حوالى ثلاث 3 مرات في الساعة. 


بالطبع لا يوجد إنسان فى العالم يغسل الأيدى 23 مرة في الساعة، ولهذا هناك فرص مرتفعة لوجود فيروس كورونا فى أيادى الأشخاص فى العالم كله.

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