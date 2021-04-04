منى عطا الله عن موكب المومياوات الملكي: عرض تاريخ.. حقنا نفتخر

قالت منى عطا الله المحكمة الدولية إن موكب نقل المومياوات الملكي أمس السبت أبهر العالم أجمع.
وأضافت منى عطا الله فى تصريحات لها:
لحظه انطلاق موكب المومياوات الملكية مصر أتت ثم أتى بعدها التاريخ ، عرض تاريخى استعراض جميل وحقنا نفتخر بحضارتنا وتاريخنا.
تابعت: الحضارة المصرية أبهرت العالم بتطورها العلمى والفلكى والدينى والثقافى .. هى مصر أرض النيل والحضاةه والاديان السماوية.
يذكر ان مصر نظمت أمس السبت احتفالية عالمية تليق بحجم وقيمة المومياوات الملكية التي تقوم مصر بنقلها إلى متحف الحضارة، وبأعظم حضارة شهدتها البشرية.
، وشارك فى هذا الاحتفال الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الآثار المصرى خالد عناني و عدد كبير من فناني مصر من بينهم كريم عبد العزيز وأحمد عز واحمد حلمى واحمد السقا ومنى زكى ويسرا وهند صبرى وخالد النبوى وأمينة خليل وآسر ياسين وحسين فهمى .
وبدأ الاحتفال بفيلم تسجيلي بعنوان «مصر الحضارة» بمشاركة الفنان خالد النبوي،وذلك بعد تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي وافتتاحه لمتحف الحضارة بالفسطاط، واستماعه لشرح تفصيلي لمحتويات المتحف، وبعد ذلك قامت الفرق الاستعراضية باستعراضات أمام عدد من الأماكن الأثرية الهامة، من أمام المتحف الكبير، سفح الاهرامات، معبد حتشبسوت، ومعبد الدير البحري بالأقصر على الانغام الفرعونية القديمة.
ومن ثم بدأت المومياوات الملكية رحلتها الذهبية نحو متحف الحضارة بالفسطاط على العجلات الحربية، ومر الموكب الملكي بميدان التحرير وسط إضاءات مبهرة للمسلة والكباش الأربعة، وعزفت الموسيقات العسكرية مقطوعات رائعة احتفالًا بهم.