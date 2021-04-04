منى عطا الله عن موكب المومياوات الملكي: عرض تاريخ.. حقنا نفتخر

قالت منى عطا الله المحكمة الدولية إن موكب نقل المومياوات الملكي أمس السبت أبهر العالم أجمع.





وأضافت منى عطا الله فى تصريحات لها:

لحظه انطلاق موكب المومياوات الملكية مصر أتت ثم أتى بعدها التاريخ ، عرض تاريخى استعراض جميل وحقنا نفتخر بحضارتنا وتاريخنا.





تابعت: الحضارة المصرية أبهرت العالم بتطورها العلمى والفلكى والدينى والثقافى .. هى مصر أرض النيل والحضاةه والاديان السماوية.





يذكر ان مصر نظمت أمس السبت احتفالية عالمية تليق بحجم وقيمة المومياوات الملكية التي تقوم مصر بنقلها إلى متحف الحضارة، وبأعظم حضارة شهدتها البشرية.





، وشارك فى هذا الاحتفال الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الآثار المصرى خالد عناني و عدد كبير من فناني مصر من بينهم كريم عبد العزيز وأحمد عز واحمد حلمى واحمد السقا ومنى زكى ويسرا وهند صبرى وخالد النبوى وأمينة خليل وآسر ياسين وحسين فهمى .





وبدأ الاحتفال بفيلم تسجيلي بعنوان «مصر الحضارة» بمشاركة الفنان خالد النبوي،وذلك بعد تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي وافتتاحه لمتحف الحضارة بالفسطاط، واستماعه لشرح تفصيلي لمحتويات المتحف، وبعد ذلك قامت الفرق الاستعراضية باستعراضات أمام عدد من الأماكن الأثرية الهامة، من أمام المتحف الكبير، سفح الاهرامات، معبد حتشبسوت، ومعبد الدير البحري بالأقصر على الانغام الفرعونية القديمة.



