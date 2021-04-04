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رياضة

مواجهة قوية بين أتلتيكو مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني .. الليلة

الأحد 04/أبريل/2021 - 09:19 ص
صدى البلد
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محمد السعيد
يحل فريق أتلتيكو مدريد ضيفا ثقيلا على نظيره إشبيلية، اليوم، الأحد، في تمام التاسعة مساء، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، ضمن منافسات الجولة الـ 29، من مسابقة الدوري الإسباني.

ويسعى فريق أتلتيكو مدريد بقيادة مهاجمه الأوروجوياني لويس سواريز، لتحقيق الفوز في مباراة الليلة، وتعزيز صدارته لجدول ترتيب الليجا.

في المقابل يطمح إشبيلية في الثار من أتلتيكو مدريد بانتزاع الثلاث نقاط منه، وتضييق الخناق على برشلونة صاحب المركز الثالث.

كانت مباراة الدور الأول انتهت بفوز أتلتيكو مدريد على إشبيلية بهدفين دون رد.

ويتصدر أتلتيكو مدريد جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة، بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد إشبيلية في المركز الرابع بـ 55 نقطة.


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