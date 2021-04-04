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فن

ملحم زين يغني تتر مسلسل 350 جرام

الأحد 04/أبريل/2021 - 09:32 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
كشف المنتج إياد الخزوز عن تفاصيل جديدة عن المسلسل الرمضاني " ٣٥٠ جرام". 

واستعان المنتج الأردني المقيم بكندا بالماكيير الإيطالي العالمي Vittorio sodano المرشح من قبل لجائزة الأوسكار عن الفيلم الشهير Apocalypto.

بالإضافة لاستعانته أيضا  بفريق تقني إيطالي وذلك رغبة من إياد في توفير كل الإمكانيات التي يحتاجها العمل الذي يصفه بأنه الأضخم في رمضان الحالي.

والتقنيين هما  مدير التصوير  : Alessandro chiodoوالثاني هو المصور  Simone lucarelli.

المسلسل سيتم عرضه عبر شاشة مجموعة قنوات تليفزيون أبو ظبي والتليفزيون الأردني وجار التفاوض على عرضه في العديد من القنوات الأخرى.

وإنتهى مؤخرا المطرب الكبير ملحم زين من تسجيل أغنية التيتر الخاصة بالمسلسل وهي من ألحان أسامة الرحباني وتأليف غدي.
ووضع أسامة الرحباني الموسيقى التصويرية للعمل أيضا.

، وهو من إنتاج شركة I see media production    - إياد الخزوز- ويشاركهم انتاجه شركة "غولدن لاين للإنتاج الفني"، - ديالا ونواف الأحمر-. علما ان مسلسل "350 جرام" من تأليف ناديا الأحمر ، ومن اخراج محمد لطفي، وبطولة النجوم: عابد فهد، سلوم حداد، كارين رزق الله، ويشاركهم مجموعة من الفنانين المخضرمين والشباب، بينهم: خالد نجم، غريس قبيلي، وستيفاني عطا الله و مصطفى سعدالدين وقاسم منصور الذين كانوا ضمن حضور المناسبة.
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