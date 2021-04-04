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رياضة

فحص طبي لـ حمدي فتحي لتحديد برنامج العلاج الطبيعي

الأحد 04/أبريل/2021 - 10:20 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم ابو علم
أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بالأهلي، أن حمدي فتحي، لاعب وسط الفريق، سوف يخضع لفحص طبي يوم الخميس المقبل؛ للوقوف على تطورات حالته بعد الجراحة التي خضع لها في الذراع.

وأوضح أن اللاعب يتحسن بشكل مستمر، وأن الفحص الطبي سيحدد المرحلة المقبلة من برنامج العلاج الطبيعي الذي سيخضع له اللاعب.

ومن المقرر أن يشارك اللاعب في جانب من التدريبات ـ بشكل معين ـ؛ لتجنب الالتحامات، لحين المشاركة في التدريبات بشكل طبيعي.
وكان حمدي فتحي قد تعرض للإصابة خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في مباراة كينيا بتصفيات كأس الأمم الإفريقية.
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