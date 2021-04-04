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رياضة

محمد زيدان متغزلا في زوجته : أنتي جنتي على الأرض

الأحد 04/أبريل/2021 - 10:16 ص
محمد زيدان و زوجته
محمد زيدان و زوجته
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ندى فكري
شارك محمد زيدان لاعب منتخب مصر السابق صورا جديدة من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". 

وظهر محمد زيدان برفقة زوجته ، وعلق على الصور قائلا :  أنتي جنتي على الأرض .

وبدأ محمد زيدان مشواره الكروي مع النادي المصري البورسعيدي موسم 1998-1999م ولعب لعدة أندية ألمانية مثل فيردر بريمن وماينز وهامبورج، وكان أبرزهم وأفضلها بوروسيا دورتموند.

وأصر يورجن كلوب، مدرب ليفربول الحالي، على ضم محمد زيدان وجعل منه نجم الدوري الألماني، وهو أيضًا الذي أصر على محمد صلاح الفرعون المصري وجعل منه لاعبا ينافس على أفضل لاعب في العالم.

ويعد محمد زيدان أحد أبرز نجوم الكرة المصرية؛ ولعب دورا مهما في حصول المنتخب المصري على بطولة أمم إفريقيا عام 2008.

يذكر أن محمد زيدان كان واحدًا من أفضل النجوم المصريين المحترفين فى الخارج، وقدم مستويات رائعة فى الملاعب الألمانية، مع الأندية التى لعب لها هنالك، وهى فيردر بريمن، ماينز، هامبورج وبوروسيا دورتموند، وسجل هدفا رائعا بقميص هامبورج فى شباك ريال مدريد.
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