تزامناً مع زيارة رئيس وزراء العراق.. افتتاح خط طيران مباشر بين بغداد وأبو ظبي

أعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية، اليوم الأحد، عن قرب افتتاح خط طيران مباشر بين بغداد وأبو ظبي.





ووفقًا لشبكة "السومرية نيوز" العراقية، ذكرت الخطوط الجوية العراقية، أنه "سيتم افتتاح خط مباشر من بغداد إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي وبالعكس"، لافتة إلى أنه من المقرر انطلاق أولى رحلات الناقل الوطني ابتداءً من 1 مايو المقبل".





يأتي هذا الإعلان تزامنًا مع توجه رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، إلى الإمارات في زيارة رسمية.





ووفقًا لبيان مقتضب نشرته شبكة "السومرية نيوز"، عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، فإن "الكاظمي غادر صباحا بغداد متوجها إلى الإمارات على رأس وفد حكومي رفيع".





وأضاف المكتب في بيانه، أن الزيارة تأتي لبحث تعزيز العلاقات بين البلدين في العديد من المجالات.