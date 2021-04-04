حملة لرفع الوعي الصحي للأيتام في شمال سيناء

أكد الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بمحافظة شمال سيناء ، انه تم التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة لتوفير خدمات المبادرات الرئاسية الصحية داخل دار الرعاية المتكاملة للأيتام بالعريش، وهى الدار الوحيدة الخاصة برعاية الأيتام على مستوى محافظة شمال سيناء.

واشار كامل، في بيان له ، إلى قيام فريق طبى برئاسة الدكتور رمضان توفيق إسحاق مدير عام إدارة الطب الوقائى والدكتورة انتصار سرى مدير عام إدارة الرعاية الأساسية والدكتور حاسم حمدى مدير عام ادارة التثقيف والاعلام الصحى والدكتورة هبة العكاوى مدير المكتب الفنى ، وعدد من الأطباء المتخصصين والفرق الطبية بتقديم خدمات مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن السمنة والأنيميا والتقزم للأطفال بالإضافة إلى تقديم خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المراة المصرية للمشرفات بدار الأيتام.

وأعلن الدكتور حاسم حمدى مدير عام ادارة التثقيف والاعلام الصحى ، عن مشاركة فرق التواصل المجتمعى بالوزارة للأطفال الأيتام في الاحتفال بعيدهم السنوى داخل دار الأيتام بالعبور، والحرص على تقديم الدعم الصحى للأطفال ورسائل توعوية لاتباع السلوكيات الصحية السليمة.

ولفت إلى ان فريق التثقيف والاعلام الصحى بالمديرية، قام بتقديم الرسائل التوعوية للاهتمام بالتغذية السليمة للأطفال وجميع الخدمات الصحية لمبادرة رئيس الجمهورية في إطار حرص الدولة على الاهتمام بالأطفال والصحة العامة.

ومن جانبه أشار فتحى عثمان مسؤول التثقيف والاعلام الصحى إلى أنه تم أيضا نشر رسائل توعية للوقاية من فيروس كورونا من قبل فرق التثقيف والاعلام الصحي بالمديرية وإدارة العريش الصحية.



وفي نفس السياق، اكد الدكتور طارق شوكة، مدير عام مديرية الصحة بشمال سيناء، أنه تم إعفاء191مريض من رسوم الخدمات الطبيه ، حيث تم إعفاء 107 مرضى من الرسوم الخاصة بالفحوصات الطبية، للمرضى غير القادرين بمستشفى العريش العام و 84 حالة بمستشفى بئر العبد خلال شهر مارس 2021.



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