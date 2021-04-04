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رياضة

صدمة لـ الزمالك.. مدرب الترجي يستبعد 3 نجوم من مواجهة مولودية الجزائر"خاص"

الأحد 04/أبريل/2021 - 11:25 ص
صدى البلد
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محمد السعيد
أكد مصدر بنادي الترجي التونسي، أن معين الشعباني المدير الفني لفريق باب سويقة، استقر على استبعاد 3 لاعبين مؤثرين من تشكيلة الفريق، لمواجهة مولودية الجزائر، المقرر لها السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وقال المصدر لـ " صدى البلد": معين الشعباني سيستبعد كلا من حمدي النقاز ومحمد علي اليعقوبي ومحمد علي بن رمضان، لأنهم مهددون بالإيقاف".

وتابع:" الترجي غير مهتم بموقف الزمالك، حيث سيلعب الفريق على الفوز من أجل الصدارة، لكن إذا خسر لا توجد مشكلة".

ويحتاج الزمالك إلى الفوز على تونجيث السنغالي السبت المقبل، مع فوز الترجي على مولودية الجزائر، للتأهل إلى الدور ربع النهائي، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويتصدر الترجي جدول ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا برصيد 10 نقاط، ويحل مولودية الجزائر ثانيا بـ 8 نقاط، والزمالك ثالثا بـ 5 نقاط، بينما يتزيل تونجيث السنغالي ترتيب المجموعة بـ 4 نقاط.
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