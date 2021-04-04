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برلمان

رئيس تشريعية الشيوخ: الحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التنمر على ذوى الإعاقة

الأحد 04/أبريل/2021 - 12:33 م
ذوى الاعاقة
ذوى الاعاقة
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فريدة محمد و ماجدة بدوى
عرض المستشار عبد الله عصر رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي  الشئون الدستورية والتشريعية وحقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن مشروع قانون المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب واكثر من عشر  ‏عدد أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسانك 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

‏وقال رئيس اللجنة الدستورية و التشريعية  بمجلس الشيوخ:"إن مشروع القانون يستهدف مواجهة التنمر تغليظ  العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذوي إعاقة وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة برقم 50 مكرر كعقوبة إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصوت الصادر بالقانون رقم 10 سنة 2018.

وأضاف خلال الجلسة العامة:  أوردت المادة تشديدا لعقوبة التنمر ‏على الشخص ذى  الإعاقة فوضعت حدا أدنى لعقوبة  الحبس لمدة سنة و حدا  ادنى لعقوبة  الغرامة فجعلته خمسين الف  جنيه وحدا اقصى مقداره 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وقال رئيس اللجنة الدستورية و التشريعية  بمجلس الشيوخ:" شددت المادة العقوبة إذا توفر أحد طرفي نأحدهما وقوع  الجريمة من  شخصين  أو أكثر و الآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين  تربيتهم  أو ممن لهم سلطة عليه.

‏ونص القانون على أن يعاقب المتنمر على الشخص ذوى الاعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين الف  جنيه ولا تزيد عن مائه الف جنيه او إحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة الف  جنيه ولا تزيد على ٢٠٠ الف  جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخص أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين  تربية  أو ممن لهم سلطة عليه او كان خادما لدى الجاني اما اذا  اجتمع  الطرفين  يضاعف  الحد الأدنى للعقوبة وفي حالة العود تضاعف العقوبة في  حديها  الأدنى و الاقصى.
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