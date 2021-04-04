تحرير 236 مخالفة لمنشآت غذائية خلال حملات رقابية بالمنيا

نفذت مديرية الصحة بالمنيا ، حملة مكبرة على منافذ البيع والمنشآت الغذائية، ضمن الحملات التفتيشية والرقابية التي تنظمها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية لضمان وصول غذاء امن وحرصا على سلامة وصحة المواطنين.





يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالمرور المكثف على الأسواق والمحال التجارية والمنشات الغذائية، والتاكد من جودة الخدمات وسلامة الغذاء المقدم للمواطنين.





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قال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إنه تم التنسيق مع الادارة العامة للطب الوقائي وادارة مراقبة الأغذية، حيث تم المرور على 304 منشأة غذائية، وتم تحرير 236 مخالفة لمنشات بها مخالفات صحية، بالإضافة لضبط مخالفتين لمنشآتين لعدم تطبيق الاشتراطات الصحية.





من جانبه، أوضح الدكتور على قاسم مدير الادارة العامة للطب الوقائي، انه تم إعدام 420 كجم أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، كم تم ضبط 4400 لتر البان لوجود شوائب بها وغير صالحة للاستهلاك، وتم سحب 503 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك.





وفي سياق متصل ، قال المحافظ اللواء أسامة القاضي ، إن إجمالي عقود تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، التي وقعتها المحافظة حتى الآن، بلغت 1384 عقدًا، بعد استيفاء كافة المعايير والشروط والموافقات النهائية من كافة الجهات المعنية، منها 756 عقد زراعة، بمساحة 21592.6 فدان، و682 عقد مباني، بمساحة 135322.21متر مربع.





جاء ذلك خلال، تسليم المحافظ لـ 78 عقدًا جديدًا لعدد من المزارعين، ورجال الأعمال والشركات والمستثمرين، منها 36 عقدا لتقنين أراضي زراعية على مساحة 851 فدان، و42 عقدا لتقنين مبانى على مساحة 9421 متر مربع، بحضور المهندس عاطف طه، مدير عام إدارة أملاك الدولة.





وأكد المحافظ، انه هناك توجيهات من الرئيس، عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتيسير على المواطنين لتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون، مشيرًا إلى أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها، والتيسير على المواطنين من واضعي اليد بنطاق المحافظة.



