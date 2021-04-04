4 أحداث مبهجة.. لماذا كان يوم 3 أبريل مفرحا لكل المصريين





موكب المومياوات الملكية

شهدت القاهرة مساء أمس احتفالية أسطورية تمثلت في موكب المومياوات الملكية، حيث انتقل 22 ملكا فرعونيا من المتحف المصري إلى متحف الحضارة وسط اهتمام إعلامي دولي بالحدث وحضور شخصيات عالمية ومسؤولي اليونسكو وسفراء الدول الاجنبية بمصر.





وتابع المصريون الحدث بمزيد من البهجة والسرور والإعجاب، وتداولوا مشاهده واحداثه وأبطاله على السوشيال ميديا ليحتل تريند عالمي على مدار الـ 24 ساعة الماضية.





الأهلي يتأهل رغم الصعاب





قبل احتفال نقل المومياوات بساعات استطاع النادي الأهلي أن يحول تأخره بهدفين أمام المريخ السوداني إلى تعادل ثمين في آخر الدقائق يضمن به التأهل إلى دور الثمانية لبطولة دوري أبطال افريقيا.





وتمكن الأهلي في آخر 15 دقيقة من المباراة من غحراز هدفين لـ بدر بانون وياسر ابراهيم، ليصل الى النقطة 8 التي يتجاوز بها دور المجموعات رفقة سيمبا التنزاني.





الزمالك يتشبث بالأمل





نادي الزمالك كان على موعد مع إسعاد جماهيره أيضا، بالفوز خارج أرضه على مولودية الجزائر بهدفين دون مقابل لـ يوسف أوباما وشيكابالا، ليصل بهما إلى النقطة 5 ويحافظ على حظوظه في التأهل.





ويحتاج الزمالك للفوز على تونجيت السنغالي في القاهرة، وهي مباراة سهلة، بينما يحتاج لدعم الترجي في الفوز على المولودية في رادس وهي مهمة سهلة أيضا أمام التوانسة.





محمد صلاح يعود للتألق





بهدف رائع في شباك الآرسنال، تمكن محمد صلاح من العودة للتهديف واحتلال صدارة الهدافين بتسجيل الهدف رقم 18 له في الدوري الانجليزي هذا العام.





وبهذا الهدف تخطى محمد صلاح رقم الفرنسي الأسطورة تيري هنري الذي سجل 92 هدفا في أول 150 مباراة، بينما وصل صلاح للهدف 93 في أول 150 مباراة له.













سجل يوم 3 أبريل تاريخًا جديدًا للدولة المصرية التي احتفت قيادة وحكومة وشعبا بحدث استثنائي فريد من نوعه، لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير لمكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة بالفسطاط.