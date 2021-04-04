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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سبائك الكويت: الفضة تتبع تحركات الذهب وعيار 24 يسجل 880 جنيهاً

سبائك الذهب
سبائك الذهب

قالت مجموعة سبائك الكويت في تقريرها الأسبوعي عن الذهب والمعادن، إن المتتبع لأسعار المعدن الأصفر في الفترة الأخيرة يستطيع إدراك أن الذهب في آخر تداولاته الأسبوع الماضي، ارتفع فوق 1730 دولارا للأونصة في حين شهدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية تراجعًا من المستويات المرتفعة الأخيرة التي وصل إليها وساعد ارتفاع الذهب في آخر تداولاته انتعاشه من خسائره المدمرة التي بدأ بها الأسبوع والتي تسببت في انتكاسة شديدة لصفقات الشراء التي تتطلع إلى العودة للتسعير البالغ 1800 دولار.

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وقال رجب حامد، الرئيس التنفيذي لمجموعة سبائك،إن الذهب تأثر في آخر تداولاته بانخفاض مؤشر الدولار الذي يقيس قوته مقابل 6 عملات رئيسية وذلك بسبب التراجعات التي شهدتها عوائد السندات لأجل الـ 10 سنوات الي 1.68% من أعلى مستويات الأسبوع عند 1.77% ما أثر في ارتفاعات الذهب وأدى الى صعوده وتعويض الخسائر التي تأثر بها طوال الأسبوع.

وأضاف أن الذهب حقق خلال الفترة الأخيرة أحد أفضل مستوياته على الإطلاق في منتصف عام 2020 عندما ارتفع من أدنى مستوياته في مارس دون 1500 دولار ليصل إلى مستوى قياسي بلغ حوالي 2100 دولار بحلول أغسطس، استجابةً للمخاوف التضخمية التي أثارتها أول تحفيز مالي أمريكي بـ 3 تريليونات دولارًا تمت الموافقة عليه لتحفيز الاقتصاد من تداعيات فيروس كورونا.

ونوه بأن إنجازات تطوير اللقاحات منذ نوفمبر جنبًا إلى جنب مع التفاؤل بشأن الانتعاش الاقتصادي أدت إلى إجبار الذهب على إغلاق تداول 2020 بسعر يقل قليلًا عن 1900 دولار.

وأوضح حامد، أن بريق المعدن الأصفر تراجع منذ بداية العام على الرغم من إصدار إدارة بايدن حزمة تحفيز آخري لـ Covid-19 بـ 1.9 تريليون دولار، فضلا عن كشف البيت الأبيض لخطة منفصلة للإنفاق على البنية التحتية للرئيس جو بايدن بحوالي 2 تريليون دولار.

وأشارت سبائك في تقريرها إلى أنه بالرغم من انخفاض الدولار المتوقع من جميع إجراءات التحفيز إلا ان الدولار ارتفع على حساب الذهب خلال الفترة الأخيرة حيث انحرف بالقرب من منطقة السوق الهابطة مرتين على الأقل هذا الشهر عندما خسر 20٪ من أعلى مستوياته القياسية في أغسطس، و ارتفعت عوائد كل من الدولار والسندات هذا العام بسبب الحجة القائلة بأن التعافي الاقتصادي الأمريكي من الوباء قد يتجاوز التوقعات، مما يؤدي إلى تضخم متصاعد حيث يصر مجلس الاحتياطي الفيدرالي على إبقاء أسعار الفائدة بالقرب من الصفر.

ولفتت سبائك فى تقريرها، إلى أن الذهب أغلق على سعر 1729  دولارًا للاونصة بفارق 2 دولارًا فقط عن سعر افتتاحه الاسبوعى محاولًا التعافي من الهبوط لأقل سعر وصل له الأسبوع الماضي 1677 دولارا و اعلى سعر وصل له في نفس الأسبوع 1733 دولارا، ووصل عيار 24  لسعر  880 جنيهًا مصريًا .

وأوضحت سبائك في تقريرها أن الفضة كانت كالعادة مرآه تعكس نفس حركات صعود وهبوط الذهب حيث سجلت في بداية الأسبوع اعلي نقطه مقاومه لها وهي  25.089 دولار فى بورصة كيوميكس نيويورك و عادت بعدها للهبوط بنفس الأسباب المعتادة و هي حالات جنى الارباح و ضغط التداولات الالكترونية لتستقر باقى تداولات الأسبوع في تذبذب تحت مستوى 24 دولار و قريبة من مستوى الافتتاح و مازالت الرهانات فى صالح المعدن الابيض.

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