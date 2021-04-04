دراسات وأبحاث علمية تكشف عن مدة مناعة لقاحات كورونا .. تفاصيل

اكتشف بحث جديد أن لقاحات فيروس كورونا mRNA توفر مناعة لمدة 6 أشهر على الأقل، ولكن نظرًا لأن فيروس كورونا جديد، فإن الخبراء ليسوا متأكدين مما إذا كانت المناعة ستضعف بعد ذلك.





وقال خبراء وفقا لموقع " healthline " إنه سيتعين إجراء المزيد من الأبحاث لفهم ما إذا كان الناس سيحتاجون إلى لقطات معززة منتظمة لـ كوفيد - 19، مؤكدين أن لقاحات كورونا التي تنتجها شركتا Pfizer و Moderna فعالة للغاية في الوقاية من حالات كورونا في ظروف العالم الحقيقي ، وتشير الأبحاث إلى أنه يجب عليها الحفاظ على فعاليتها بمرور الوقت.





واضافوا أنه من غير الواضح بالضبط المدة التي تمنع فيها اللقاحات كورونا، إذا كانت هناك حاجة إلى حقن معززة في المستقبل ، أو ما إذا كانت اللقاحات بحاجة إلى التعديل لمحاربة المتغيرات الناشئة للفيروس.





و قامت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بدراسة ما يقرب من 4000 موظف رعاية صحية تم تلقيحهم وأول المستجيبين وغيرهم من العاملين الأساسيين والعاملين في الخطوط الأمامية فوجدوا أن لقاحات الحمض النووي الريبي المرسال (mRNA) التي طورتها شركتا الأدوية Pfizer-BioNTech و Moderna تمنع 80 في المائة من الحالات بعد الجرعة الأولى و 90 في المائة بعد الجرعة الثانية، وتم اختبار العاملين في الخطوط الأمامية في الدراسة بحثًا عن كورونا كل أسبوع لمدة 13 أسبوعًا.





وقال الباحثون إن ندرة الاختبارات الإيجابية لـ كورونا في مجموعة الدراسة تشير إلى أن اللقاحات تقلل من خطر انتقال فيروس SARS-CoV-2 عن طريق الأفراد الذين تم تطعيمهم للآخرين.





وتابعوا:" تقليل مخاطر العدوى المعدية ، والتي يمكن أن تحدث بين الأشخاص المصابين بعدوى بدون أعراض أو بين الأشخاص قبل عدة أيام من ظهور الأعراض ، أمر مهم بشكل خاص بين موظفي الرعاية الصحية وأول المستجيبين وغيرهم من العاملين الأساسيين والعاملين في الخطوط الأمامية نظرًا لقدرتهم على نقل الفيروس من خلال وأشار التقرير إلى "الاتصال الوثيق بالمرضى والجمهور".





وقالت الدكتورة سوزان بيلي ، أخصائية الحساسية والمناعة ورئيسة الجمعية الطبية الأمريكية أن هناك المزيد والمزيد من الأدلة التي تظهر أن انتقال الفيروس بعد التطعيم من المحتمل أن يكون منخفضًا للغاية" .





وأضافت أن الحماية تستمر لمدة 6 أشهر على الأقل ، وربما لفترة أطول بشكل منفصل ، قالت شركة Pfizer-BioNTech إن المرحلة الثالثة من التجربة السريرية الجارية للقاح mRNA تظهر أن التحصين القوي يستمر لمدة 6 أشهر على الأقل بين الأفراد الذين تم تلقيحهم.





ووجد الباحثون أن اللقاح كان فعالًا بنسبة 100 في المائة ضد الأمراض الشديدة كما هو محدد من قبل مركز السيطرة على الأمراض ، و 95.3 في المائة فعال ضد فيروس كورونا الحاد كما هو محدد من قبل إدارة الغذاء والدواء (FDA).





وتم اكتشاف أن اللقاح فعالً بنسبة 100 في المائة ضد أحد المتغيرات الرئيسية لـ كورونا (المعروف باسم B.1.351) المنتشر حاليًا على نطاق واسع في جنوب إفريقيا.





وكشفت دراسة شملت 12000 فرد تم تطعيمهم أنه لا توجد مخاوف خطيرة تتعلق بالسلامة مع لقاح Pfizer-BioNTech ، حسبما أعلنت الشركتان.





وقال بيلي: "الخبر السار هو أنه في تقرير الحالة لمدة 6 أشهر من شركة Pfizer ، تظل المناعة قوية جدًا ، ونتوقع أن تظل قوية".





وأضاف بيلي: "هؤلاء الأشخاص حصلوا على اللقاح الأطول، ويخبرنا أنه يستمر لمدة 6 أشهر على الأقل". "لكنها بالتأكيد أطول من ذلك - لن تنخفض بعد 6 أشهر فقط. كنت سأشعر بالقلق إذا انخفضت الفعالية بمقدار الثلث أو النصف. "









ولاحظ بيلي أن بعض اللقاحات ، مثل لقاحات الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية ، تمنح عمومًا مناعة مدى الحياة. تتطلب أنواع أخرى ، مثل لقاح الإنفلونزا ، حقنة جديدة كل عام.





وقال: "لا نعرف أي معسكر سيقع فيه لقاح كورونا". وأضافت: "إذا احتجنا حقًا إلى جرعة معززة لـ كورونا، فنحن نعلم أنه سيكون من السهل إنتاجها" بفضل تقنية mRNA الجديدة.





قال بيلي إن اللقاحات المستخدمة الآن تبدو فعالة ضد متغيرات المنتشرة في كورونا الولايات المتحدة. ولكن مع استمرار تحور فيروس كورونا ، قد تظهر متغيرات أكثر مقاومة.



