مش هتصدق .. سعر صادم لفستان نيللي كريم في حفل موكب المومياوات

شاركت الفنانة نيللي كريم متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصور جديدة خلال مشاركتها في حفل موكب نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة.





وتألقت نيللي كريم في حفل نقل المومياوات بإطلالة مميزة من اختيار الإستايلست مي جلال، حيث ارتدت فستانا طويلا بأكمام مكشوفة، واتسم الجزء العلوي من التصميم بالتطريزات ذات اللون الذهبي.





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وحمل الفستان توقيع مصممة الأزياء nourazazzy، وقد بلغ سعر التصميم 25 ألف جنيه مصري وتزينت بمجموعة من الإكسسوارات الراقية التي حملت توقيع عزة فهمي، مما منحها إطلالة متكاملة.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نيللي كريم على تسريحة شعر بسيطة، وظهرت بمكياج جذاب مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة.



