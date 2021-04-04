مصرية وأفتخر.. أول رد فعل من نيللى كريم بعد مشاركتها فى عرض نقل المومياوات

حرصت الفنانة نيللي كريم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بفيديو جديد خلال مشاركتها في حفل موكب نقل المومياوات.





وتألقت نيللي كريم في حفل نقل المومياوات بإطلالة مميزة، وعلقت قائلة: " مصرية وأفتخر، شكرا لكم جميعا على هذا الحدث الرائع".





وقالت الفنانة نيللي كريم، إنه منذ آلاف السنين والسياح يأتون من أنحاء العالم لزيارة معبد الملكة حتشبسوت.





وأضافت خلال احتفالية الرحلة الذهبية لنقل المومياوات الملكية: "منذ آلاف السنين والناس بتيجي هنا علشان تزور معبد الملكة حتشبسوت"، متابعة: "حتشبسوت مثال للشطارة والمهارة والحكمة.. وفي عصرها ازدهر البناء والتشييد، وهي أصل المثل المصري الست بـ100 راجل".



