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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

زيادة جديدة في أسعار إم جي 5 موديل 2021 في مصر .. تفاصيل

صدى البلد

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية ام جي الصينية في مصر، عن زيادة جديدة ، في أسعار طراز إم جي 5 موديل 2021  والذى ينتمى الى فئة السيارات السيدان ، داخل السوق المحلى المصري

وأوضح وكيل ام جي الصينية في مصر ان أسعار الطراز ام جي 5 قد زادت بمقدار 3 آلاف جنيه على جميع الثلاث فئات السعرية المتوفرة في مصر .

والجدير بالذكر ان السيارة ام جي 5 تستمد قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 120 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر ، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود يبلغ 5.8 لتر- عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتضم السيارة إم جي 5 موديل 2021 الفئة الأولى كماليات من أهمها خاصية تشغيل المصابيح الأمامية أوتوماتيك (هالوجين)، وضبط المرايا الخارجية كهربائيا، ومكيف هواء، ومثبت سرعة، وخاصية تعديل المقاعد الأمامية، كما زودت بنظام ترفيهي مكون من ( عدد 4 مكبرات صوتية، وبلوتوث، وUSB) .

اما الفئة الثانية من السيارة إم جي 5 موديل 2021 ، فتضم عددا من الكماليات والتجهيزات الإضافية منها نظام توجيه عجلة القيادة تلقائيا حسب سرعة القيادة، ومصابيح إضاءة نهارية، وسخانات بالمرايا الجانبية، وحساسات للركن خلفية، وكاميرة للركن خلفية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وتكييف يدوي، ومفتاح زكي لتشغيل السيارة، وعجلة قيادة جلد، ونظام Inkalink Media System للربط بين الهاتف والتطبيقات الذكية (Apple CarPlay + Android Auto) متصلة بشاشة عرض 8 بوصة تعمل باللمس .

وتأتى الفئة الثالثة من السيارة إم جي 5 موديل 2021 ، بكماليات إضافية أهمها فرامل يد إلكترونية، وسائد هوائية جانبية، ومصابيح أمامية ليد، وكاميرا للركن 360 درجة، وخاصية دخول السيارة بدون مفتاح، ومقاعد جلد، وسخانات في الكراسي الأمامية .

وتحتوى السيارة إم جي 5 موديل 2021 على مجموعة من المواصفات ووسائل الأمان، منها وسائد هوائية أمامية، ونظام فرامل ABS، وتوزيع الكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، ونظام مراقبة ضغط الإطارات .

اما عن أسعار فئات السيارة إم جي 5 موديل 2021 ، الثالثة فتأتى كالتالي

 Standard بسعر 219,990 بدلا من 222,990

Comfort بسعر 239,990 بدلا من 242,990

Luxury بسعر 259,990 بدلا من 262,900

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