بيراميدز يتحرك لملعب محمد الخامس

تحركت بعثة فريق نادي بيراميدز من مقر فندق إقامتها بمدينة الدار البيضاء في طريقها لملعب محمد الخامس في كأس الكونفدرالية الأفريقية.





ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره الرجاء المغربي في السادسة من مساء اليوم بملعب محمد الخامس بكازبلانكا في لقاء الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.





وعقد الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني محاضرة مع اللاعبين لمدة ١٥ دقيقة قبل التحرك لإعلان التشكيل وخطة اللعب في المباراة الهامة، والتي يسعى فيها بيراميدز للفوز والابتعاد بصدارة المجموعة.



