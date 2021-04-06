مصادر : الملاحة تسير بشكل طبيعي بقناة السويس

كشفت مصادر بهيئة قناة السويس، عن تعطل السفينة RUMFORD -سفينة بترولية- العابرة المجري الملاحي لقناة السويس، اليوم الثلاثاء، في الكيلو 133 ترقيم قناة السويس، بسبب عطل فني في السفينة.



وأكدت المصادر الملاحية أن تعطل السفينة بمنتصف القناة لم يؤثر على حركة الملاحة، مشيراً إلى أن حركة الملاحة تسير بشكل طبيعي.

وأوضحت المصادر أن القاطرات انتقلت على الفور لمكان تعطل السفينة وتعاملت معها وجاري قطرها إلى البحيرات، لمعرفة أسباب العطل وإعادة صيانتها حال حدوث أي أعطال بها.