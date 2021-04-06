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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل موقعة الثأر.. تاريخ مواجهات ليفربول وريال مدريد

صدى البلد

يترقب عشاق كرة القدم العالمية، قمة نارية بين فريقي ريال مدريد وليفربول في تمام التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ألفريد دي ستيفانو، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويسعى فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح للثأر من ريال مدريد بتحقيق الفوز عليه في مباراة الليلة، وقطع خطوة كبيرة نحو التأهل إلى الدور ربع النهائي، قبل خوض مواجهة الإياب، الأسبوع المقبل، على ملعب أنفيلد.

 

كان ليفربول خسر نهائي دوري أبطال أوروبا، موسم 2018، أمام ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

في المقابل يأمل ريال مدريد في تحقيق فوزا مريحا في مباراة الليلة، يسهل من مهمته في لقاء الإياب.

 

تاريخ مواجهات ليفربول وريال مدريد:

التقى ليفربول وريال مدريد في 6 مناسبات في دوري أبطال أوروبا، فاز كل فريق 3 مواجهات.

 

المواجهة الأولى كانت في دوري أبطال أوروبا  “ المباراة النهائية”، 27 مايو عام 1981، وانتهت بفوز الريدز بهدف دون.

اللقاء الثاني، كانت في  25 فبراير 2009، “ ذهاب دور الـ 16” وانتهت بفوز ليفربول بنفس النتيجة أيضا.

المباراة الثالثة، 10 مارس 2009 “ إياب دور الـ 16”، وانتهت بفوز ليفربول 4 -0.

المناسبة الرابعة كانت 22 أكتوبر 2014 “ دور المجموعات”، وانتهى بفوز الريال 3 -0

اللقاء الخامس، 4 نوفمبر 2014 “ دور المجموعات”، وانتهى بفوز ريال مدريد 1 - 0.

المواجهة الخامسة، 26 - 5 - 2018 “ المباراة النهائية”، وانتهى بفوز ريال مدريد 3 - 0.

 

 

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