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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

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شارك فى العصيان ومحمود المصرى .. وفاة الفنان سيد عثمان

الفنان الراحل سيد
الفنان الراحل سيد عثمان

أعلن الفنان منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية عن رحيل الفنان سيد عثمان  عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك. 

وقال منير مكرم : الدوام لله، وفاة الفنان سيد عثمان"

لم يذكر منير مكرم اى تفاصيل خاصة حول شييع جثمان الفنان الراحل سيد عثمان او موعد العزاء.

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يذكر أن الفنان سيد عثمان، قدم  ما يقرب من 80 عملا فنيا. 

وبدأ سيد عثمان مشواره الفنى فى منتصف التسعينيات ونظراً لأن شعره ابيض فقد فرض عليه أداء ادوار معينة وبرع فى أداء دور رجل الاعمال ورجل القانون والطبيب والمسؤول الكبير ودور الوالد. 

وعمل سيد عثمان فى مسلسلات التليفزيون أكثر من عمله بأفلام السينما،ومن اهم المسلسلات التى عمل بها "شباب رايق جداً" ١٩٩٨ ، " يا رجال العالم إتحدوا"٢٠٠٠ ، " العصيان "٢٠٠٢ ، "محمود المصرى"٢٠٠٤ ، "أسمهان"٢٠٠٨. ومن اهم الأفلام التى عمل بها "الناجون من النار"١٩٩٤ ، "الجراج"١٩٩٥ ، "النمس" ٢٠٠٠ " قلب جرئ " ٢٠٠٢ ، " دم الغزال " ٢٠٠٥. 

وتميز سيد عثمان بعدد من الادوار الجاد حيث كان موثرا فى احداث العمل الفنى الذى يقدمه حيث برع فى أداء أدوار رجل الاعمال الشهير واحيانا يقدم شخصية الرجل الفاسد.

 

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