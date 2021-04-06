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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيراميكا كليوباترا يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لضم شادي حسين

صدى البلد

كشف معتز البطاوي المشرف العام على الكرة في نادي سيراميكا كليوباترا عن حقيقة مفاوضات النادي مع النادي الاهلي لضم احمد ياسر ريان نجم الفريق بشكل نهائي في نهاية الموسم الجاري 

 

وأكد معتز البطاوي في تصريحات عبر اثير “ 9090 ” ان سيراميكا كليوباترا لم يفاوض الاهلي مطلقا بشان ضم اللاعب مشددا ان الفريق يركز على مباراياته في الدوري المصري والامر نفسه بالنسبه للاهلي الذي يخوص بطولتي الدوري ودوري ابطال افريقيا

 

وأضاف ان الدخول في مفاوضات رسميه مع الاهلي سابق لاونه مشددا ان التوقيت غير مناسب للحديث في هذا الشان

 

وتابع ان احمد ياسر ريان يقدم اداء جيد ورائع مع الفريق وهو ما اهله للانضمام للمنتخب 

 

اما عن حقيقة مفاوضات الاهلي لضم شادي حسين نجم الفريق فأكد ان الاهلي لم يتقدم باي عرض رسمي لضم اللاعب وما يثار مجرد احاديث عبر السوشيال ميديا 

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