أصالة وأنغام.. رحلة الخلاف من البلوك إلى الاعتذار

قدمت الفنانة السورية أصالة اعتذارا لصديقتها الفنانة أنغام، ‬‏‪وكتبت أصالة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، “بدون مُقدّمات بدّي اقدّم اعتذار للغالية الصديقة دائماً أنغام عنّ ما صدر منّي وأنا أخطأت التّقدير”.

وأضافت: “ بعتذر جدّاً من ولادي عمر وعبد الرّحمن على اللي صار .. لو شو ماكان ردّ نغّومه أنا بقبل وبقدّر ..وكان المفروض نكون بكلّ الظروف شو ماكانت سند لبعض .. كتير ارتحت تجرّأت وعملت شي بدّي أعمله منّ مدّة )

ونرصد تفاصيل الخلاف بينهم.

البداية من زواج أنغام

كتب لصداقة أنغام واصالة نهاية مأساوية بسبب زواج أنغام من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، الذي تربطه صلة قرابة بـطارق العريان، زوج اصالة السابق، حيث تعد ياسمين عيسى، زوجة أحمد إبراهيم الأولى، ابنة شقيقة طارق العريان.

البلوك

ووصل الأمر بينهما لقيام اصالة بحذف أنغام من حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، ومن ثم نشر اصالة عدة تغريدات عن الغدر والخيانة والظلم للأشخاص.

ومنها:" لا أيأس من البشر لأنّني منهم، وأنا أُخطئ وأُصيب، ولا أعاتب حين يقصّرون، لأنّني لطالما قصّرت، ولكن حين أجزم بأنّ فلانًا لا يستحق المحبّة ولا الاحترام، يكون فعلًا كذلك".

وقبل ذلك نشرت تغريدة تقول :" ‏الفنّ إنّ لمّ ينقّ روح صاحبه من دناءات الحياة، وإنّ لمّ يرتق به عن الظلم والغدر، فلا قيمة له ولا لصاحبه".

صداقة وحب ودعم

وبالعودة سنوات للوراء ، نجد ان أصالة وأنغام دائما كانتا تقضيان الاجازات والاعياد سويًا لوجود علاقة صداقة بين أبناء انغام واصالة.

وفي احدى الحفلات التي قدمتها انغام مع أصالة في القاهرة ، قام خالد ابن النجمة السورية بتقديم انغام على المسرح أما عمر نجل المطربة المصرية ففعل نفس الشيء مع أصالة خلال مونولوج كوميدي.

وظلت أنغام تشارك اصالة الغناء في حفلات داخل وخارج مصر، ولم تشتعل نيران الغيرة بينهما بل كان الدعم ثالثهما.

وكانت أصالة تدافع عن انغام في الوسط الفني عندما سربت قسيمة طلاقها من الفنان أحمد عز، وبررت سبب اخفاء ذلك الخبر عن جمهورها وعن بعض أصدقائها.

شكوك بسبب نسل الأغراب

حالة كبيرة من الجدل، أثيرت في اليومين الماضيين، بعدما سرب المكتب الإعلامي للفنانة أنغام، خبر عدم غنائها تتر مسلسل «نسل الأغراب» للفنانين أحمد السقا وأمير كرارة، والمنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني 2021.

وقامت أنغام، بخطوة استباقية بتسريب خبر عدم غنائها تتر المسلسل، على الرغم من أن ترشيحها لغناء التتر نفسه لم يكن منتشرًا، ولكنها خطوة منها قد تنم عن إحراج المطربة الأخرى التي سوف تقوم بغناء هذا التتر، أو المرشحة له.

وفي المقابل، كشفت الفنانة أصالة، في لقاء مع برنامج "عيشها بإنرجي" على إذاعة إنرجي، أنها ستقدم 3 تترات لمسلسلات في رمضان، "وممكن يكون فيه تتر رابع"، أما عن التترات الثلاثة التي ستغنيها أصالة بالتأكيد، فهي: «بنت السلطان، حرب أهلية، وقصر النيل».

التتر الرابع التي كشفت أصالة، عن احتمالية غنائه، ولم تكشف عنه، جعل البعض يتكهن بأنه تتر مسلسل «نسل الأغراب»، أو تتر الأزمة، وزاد من الشك تصرف أنغام، نفسه بتسريب الخبر، لوضع صديقتها السابقة وعدوتها الحالية في موقف محرج، لتجبرها على الاعتذار عن عدم الغناء، في ظل أن أصالة تتمكن من الغناء باللهجة الصعيدية أكثر من أنغام.

مشكلة أخرى لـ أنغام

ودخلت أنغام خلال هذه الفترة فى خلاف أخر مع المخرج محمد سامي بسبب تتر مسلسل "نسل الأغراب" الذي كان من المفترض أن تقوم بغناءه، لكن تم استبعادها وحل بدلا منها الفنان تامر حسني.

و ألغت الفنانة أنغام، متابعة المخرج محمد سامي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" .. في الوقت الذي استمر سامي باستمرار متابعتها.

وكشفت تقارير صحفية حدوث أزمة بين الفنانة أنغام والمخرج محمد سامي حول غنائها تتر وأغنيات مسلسل "نسل الأغراب» الذي يخرجه لرمضان 2021.

ونقلت تقارير صحفية عن مصادر من المسلسل أن المخرج محمد سامي هو الذي اعتذر للفنانة أنغام التي كان من المفترض أن تقدم أغنية التتر وأغانٍى من رباعيات داخل المسلسل نفسه، بعد سماعها، لأنها لم تلق إعجابه ولا تتماشى مع طبيعة الدراما الصعيدية في العمل.