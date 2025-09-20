ماكرون: اعتماد 142 دولة لإعلان نيويورك بشأن حل الدولتين "تحول محوري"

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن اعتماد 142 دولة لإعلان نيويورك بشأن حل الدولتين يمثل "نقطة تحول محورية" في مسار إحلال السلام والأمن الدائمين في منطقة الشرق الأوسط.

وقال ماكرون، في منشور له اليوم على منصة (إكس)، عقب اتصال هاتفي أجراه مع الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء، إن المؤتمر المرتقب حول حل الدولتين، الذي سيترأسه مع ولي العهد في نيويورك يوم الإثنين المقبل، "يعد خطوة جديدة لتعبئة المجتمع الدولي" حول رؤية حل الدولتين.

وأضاف الرئيس الفرنسي: "تحدثت للتو مع ولي عهد المملكة العربية السعودية، وإن اعتماد 142 دولة لإعلان نيويورك بشأن حل الدولتين شكل نقطة تحول في رسم طريق نحو السلام والأمن الدائمين في الشرق الأوسط، ويتيح لنا المؤتمر حول حل الدولتين، الذي سنترأسه معا في نيويورك الاثنين القادم، اتخاذ خطوة جديدة في تعبئة المجتمع الدولي.. شعبان اثنان، دولتان، سلام وأمن للجميع".

ويعد إعلان نيويورك، الذي حظي بدعم واسع في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أحد أبرز المبادرات الدبلوماسية الأخيرة الرامية إلى إعادة إحياء مسار التسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين.