حوادث

تجديد حبس "اليوتيوبر" محمد عبد العاطي في اتهامه بنشر محتوى خادش

محمد عبد العاطى
محمد عبد العاطى
رامي المهدي

جدد قاضي المعارضات حبس التيك توكر محمد عبدالعاطي 15 يوما بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء.

في السطور التالية نرصد القصة الكاملة بعد قرار المحكمة حيث اصدرت المحكمة المختصة حكمها بمنع التيك توكر محمد عبدالعاطي من التصرف في أمواله على خلفية اتهامه بإنشاء قناة على موقع "يوتيوب" تحت اسم "مع كامل احترامي"، والتي تخطى عدد متابعيها 606 آلاف مشترك.

أجرت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، تحقيقات موسعة مع المتهم محمد محمد عبد العاطي طه، 31 عامًا، ممثل، على خلفية اتهامه بإنشاء قناة على موقع "يوتيوب" تحت اسم "مع كامل احترامي"، والتي تخطى عدد متابعيها 606 آلاف مشترك.

واعترف المتهم في التحقيقات بإدارته القناة منذ ديسمبر 2022، وتقديمه نحو 140 حلقة أسبوعية تم تصويرها داخل استوديو تابع لشركة يمتلكها شقيقه، مشيرًا إلى أن الحلقات تضمنت ألفاظًا نابية ومشاهد خادشة للحياء بهدف جذب المشاهدات ورفع نسب الأرباح.

وأضاف أن المقاطع حصدت مشاهدات وصلت إلى 5 ملايين، وأن دخله من "يوتيوب" تراوح بين 1000 و1500 دولار شهريًا، مؤكدًا أنه يتولى كتابة وتصوير المحتوى بنفسه.

في السياق ذاته، أصدرت نيابة الشؤون المالية والتجارية قرارًا بالتحفظ على أموال المتهم ومنعه من التصرف فيها، وعُرض القرار على محكمة جنايات القاهرة، التي أيدت التحفظ على أمواله، لحين الانتهاء من التحقيقات واتخاذ ما يلزم قانونًا.

باشرت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال التحقيقات في القضية المتهم فيها محمد محمد عبد العاطي طه، 31 عامًا، ويعمل ممثلًا، على خلفية اتهامه بإنشاء قناة على موقع "يوتيوب" تحت اسم "مع كامل احترامي"، والتي يتابعها نحو 606 آلاف مشترك.

وخلال التحقيقات، أقر المتهم بتدشين القناة في ديسمبر 2022، وبأنه قام بإنتاج وتصوير نحو 140 حلقة أسبوعية في استوديو تابع لشركة يمتلكها شقيقه، متضمنة محتوى يحتوي على ألفاظ نابية وإيحاءات خادشة، بهدف جذب المشاهدات وزيادة العائد المادي.

وأوضح المتهم أنه كان يقوم بكتابة وتصوير تلك الحلقات بنفسه، وأن بعض المقاطع تجاوزت مشاهداتها 5 ملايين مشاهدة، مضيفًا أن الأرباح التي كان يتحصل عليها من "يوتيوب" تراوحت ما بين 1000 و1500 دولار حسب نسب المشاهدة.

وكانت نيابة الشؤون المالية والتجارية قد أصدرت قرارًا بالتحفظ على أموال المتهم ومنعه من التصرف فيها، وعُرض الأمر على محكمة جنايات القاهرة، التي أيدت قرار التحفظ على أمواله ضمن الإجراءات القانونية المتخذة في القضية.

محمد عبد العاطي صانع محتوى
محمد عبد العاطي هو بلوجر وصانع محتوى مصري، اشتهر عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة يوتيوب وتيك توك من خلال برنامجه الساخر المعروف بعنوان مع كامل احترامي.

البلوجر محمد عبدالعاطي 
1- محمد عبد العاطي هو بلوجر شاب يبلغ من العمر 31 عامًا. 2- وُلد في عائلة بسيطة كأصغر أشقائه إذ لديه شقيقين أكبر منه. 3- عاش فترة من طفولته في المملكة العربية السعودية قبل أن يعود إلى مصر ويستقر بها
4- يشتهر بعدد كبير من التاتوهات علي جسده 
بلاغات ضد محمد عبد العاطي أدى تصاعد الجدل حول محتوى محمد عبد العاطي إلى تقدم عدد من المحامين ببلاغات رسمية تتهمه بنشر مواد خادشة للحياء، والتحريض على الفسق والفجور والإساءة إلى قيم المجتمع المصري، وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة للتحقيق في الاتهامات الموجهة إليه.

التيك توكر محمد عبدالعاطي حبس التيك توكر محمد عبدالعاطي اخبار الحوادث

