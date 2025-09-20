قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يبحث تحضيرات مؤتمر حل الدولتين مع نظيرة الفرنسي
توتنهام يتعادل مع برايتون في الدوري الإنجليزي
مصر للطيران: الرحلات منتظمة ولم نتأثر بالهجمات السيبرانية بمطارات أوروبا
مبيعات السيارات الكهربائية تطيح بالبنزين.. وجيب تهدد سائقها بالقتـ ل
هاتريك كين.. بايرن ميونخ يكتسح هوفنهايم برباعية في الدوري الألماني
حقيقة نزوح نصف مليون فلسطيني من مدينة غزة
هل أرسل الأهلي مندوباً للتعاقد مع السويسري أورس فيشر؟
عمره 2700 عام وترفض تركيا تسليمه لإسرائيل.. قصة «نقش سلوان» الأثري
تشكيل قمة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي
خسائر الشحن في السيارات الكهربائية.. الأسباب والحلول
اللجنة المشرفة تدعو الأطباء للتصويت في انتخابات التجديد النصفي
حكم قضاء الصلوات الفائتة الكثيرة.. الإفتاء تجيب بالدليل والطريقة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

هل أرسل الأهلي مندوباً للتعاقد مع السويسري أورس فيشر؟

السويسري أورس فيشر
السويسري أورس فيشر
إسلام مقلد

شهدت الساعات الماضية حالة من الجدل داخل الأوساط الكروية بعد تداول أنباء قوية عن اقتراب النادي الأهلي من التعاقد مع المدرب السويسري أورس فيشر، لتولي القيادة الفنية خلفاً للإسباني خوسيه ريبيرو الذي تمت إقالته عقب الخسارة من بيراميدز بثنائية نظيفة يوم 30 أغسطس الماضي.

ورغم ما تردد عن تحركات رسمية من إدارة القلعة الحمراء، إلا أن مصادر مطلعة داخل النادي كشفت كواليس مغايرة تماماً لما تم تداوله.

تقارير تربط الأهلي بفيشر

بعض وسائل الإعلام ذكرت أن الأهلي كلف أحد مسئوليه بالسفر إلى سويسرا من أجل إنهاء المفاوضات مع فيشر، مشيرة إلى أن المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي، سيغادر خلال ساعات لإتمام الصفقة.

هذه الأنباء انتشرت سريعاً بين الجماهير، خاصة مع تزايد المطالبات بضم مدرب أوروبي صاحب خبرة لإعادة التوازن للفريق بعد سلسلة من النتائج السلبية.

المصادر تنفي المفاوضات

في المقابل، أكد مصدر مسؤول داخل الأهلي أن أورس فيشر خارج الحسابات بنسبة كبيرة للغاية، موضحاً أن الإدارة الحمراء بالفعل تجري مفاوضات مع أكثر من مدرب أجنبي، لكن السويسري ليس من بينهم.

وأوضح المصدر أن المفاوضات مع فيشر لم تستغرق وقتاً طويلاً بسبب عدم رغبته في العمل حالياً بمنطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن طلبه لمقابل مادي ضخم يتجاوز قدرات الأهلي المالية.

حقيقة دور خالد مرتجي

المصدر ذاته شدد على أن خالد مرتجي لم يُكلف بالسفر إلى سويسرا من أجل التعاقد مع فيشر، ولم يُطلب منه إنهاء ملف المدرب الأجنبي في هذا التوقيت.

ومع ذلك، يبقى مرتجي واحداً من أبرز المسؤولين الذين لعبوا دوراً محورياً في تاريخ التعاقدات الناجحة للنادي، حيث كان وراء التوقيع مع أسماء بارزة مثل البرتغالي مانويل جوزيه، والسويسري رينيه فايلر، والمواطن مارسيل كولر.

الوضع الفني الحالي

في الوقت الذي تواصل فيه إدارة الأهلي دراسة السير الذاتية لعدد من المدربين الأجانب، يقود عماد النحاس تدريبات الفريق بشكل مؤقت، لحين الاستقرار على المدير الفني الجديد الذي سيقود المرحلة المقبلة، وسط تطلعات جماهيرية كبيرة لعودة الانتصارات محلياً وقارياً.

النادي الأهلي الأهلي السويسري أورس فيشر فيشر خوسيه ريبيرو

كيف يساعد الكافيين وإل-ثيانين في تخفيف الصداع؟
كيف يساعد الكافيين وإل-ثيانين في تخفيف الصداع؟
كيف يساعد الكافيين وإل-ثيانين في تخفيف الصداع؟

بعد انفصالها عن أحمد مكي .. مى كمال: غيرلي حياتي | القصة الكاملة

احمد مكي وطليقته مي كمال الدين
احمد مكي وطليقته مي كمال الدين
احمد مكي وطليقته مي كمال الدين

طريقة عمل صينية الجلاش باللحمة المفرومة

الجلاش
الجلاش
الجلاش

في عملية نادرة.. شاب يستعيد بصره بعد زراعة سن في عينه

إعادة بصر لشخص بعد زراعة سن له داخل عينيه
إعادة بصر لشخص بعد زراعة سن له داخل عينيه
إعادة بصر لشخص بعد زراعة سن له داخل عينيه

فيديو

لقاء وزير الدفاع

الفريق أول عبد المجيد صقر يبحث تعزيز التعاون العسكرى بين مصر والبوسنة والهرسك

يمنى شري

عانت في الشهور الأخيرة.. سر وفاة إعلامية لبنانية شهيرة

البصل

موجودة في مطبخك.. ثمرة مذكورة في القرآن تقى من السرطان وأمراض القلب

قصه مأساويه

مأساة فى الدقهلية.. أب ينهى حياة أبنائه الثلاثة ويطعن زوجته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

