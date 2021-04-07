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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. على ربيع وهاجر أحمد من كواليس تصوير أحسن أب

علي ربيع وهاجر أحمد
علي ربيع وهاجر أحمد

نشر الفنان على ربيع صورة له مع الفنانة هاجر احمد من كواليس تصوير مسلسل “أحسن أب" وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام .

 

وعلق على ربيع  “ #أحسن_أب رمضان ٢٠٢١ علي_ربيع  انتظرونا ”.

 

ينافس الفنان على ربيع فى رمضان المقبل بمسلسل أحسن اب، حيث يعد أحد الأعمال الكوميدية القليلة التى تعرض هذا العام فى رمضان ويحتوى على 15 حلقة، ويأمل على ربيع أن يحقق مسلسله الجديد نجاحا كبيرا خاصة أنه يخوض لأول مرة هذه التجربة الخاصة بـ 15 حلقة ويظهر فيه بشكل مختلف عن الأعمال التى قدمها من قبل.   
مسلسل أحسن اب تدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى حول أحد الآباء الذي قام بتربية ابنه وحده، وبشكل كوميدى يستعرض خلال 15 حلقة علاقتهم معا وكيف وقفا أمام الكثير من الصعوبات بشكل قوى وبه نوع من الجذب، خاصة أن الأب يقرر خوض مسابقة أحسن أب والعمل يلقى الضوء حول هذه العلاقة القوية بين الطرفين، وكيف كل منهما يساعد الاخر فى حياته، وتم الاستقرار على تقديم العمل فى 15 حلقة لتفادى المط والتطويل فى السيناريوهات وتقديم وجبة دسمة من الدراما والكوميديا والتشويق.
 

مسلسل احسن اب يشارك فى بطولته بجانب على ربيع كل من كارولين عزمي وسامى مغاورى ومن تأليف سيناريو وحوار محمد محمدى وأحمد محيى وإخراج معتز التونى.  

 

علي ربيع هاجر احمد مسلسل احسن اب أحسن أب رمضان 2021

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