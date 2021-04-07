كفاية بقا .. وفاء عامر توجه رسالة لـ عمرو يوسف بعد وقف مسلسل الملك

دافعت الفنانة وفاء عامر ، عن مسلسل «الملك» ، بعد قرار وقف تصوير العمل ومنعه من العرض من قبل الشركة المنتجة لحين مراجعة أحداثه تاريخيا.

و كتبت وفاء عامر ، علي صفحتها الشخصية علي الفيسبوك قائلة :" أنا بتمني من قلبي النجاح لعمرو يوسف، لنثبت أن السوشيال ميديا قادرة علي الهدم أكتر من البناء ، كفاية بقي ومش حتكلم ف الموضوع ده تاني ".

حيث شارك عدد كبير من الفنانين في هاشتاج " نتفرج بعدها نحكم " دعما للنجم عمرو يوسف في أزمته الأخيرة بعد وقف مسلسل "الملك".



يذكر أن شارك في الهاشتاج الكثير من نجوم الفن ومنهم : تامر حبيب ، أحمد فهمي، رانيا يوسف، دينا الشربيني، ريم مصطفى، أحمد داوود، عمرو سلامة، محمد عبد الرحمن، أحمد شامي، وأحمد فهمي وغيرهم.

وجاء الهاشتاج مصحوبا بتعليق: "احنا بنعمل فن عشان نحكي حواديت عشان تسعد الناس ونسليهم ونخليهم يفكروا .. ما تحكمش على الجواب من عنوانه ، من حقك تقرأ الجواب كله وساعتها تحكم " .



وأضافوا : " لو السوشيال ميديا تحولت لمحكمة فنية من حقها تمنع عرض أو توقف عمل مانعرفش بكرة هتحكم بإيه وممكن تظلم مین .. من حقنا نحلم من حقنا نتخيل من حقنا نغلط من حقك تشوفنا حتى لو هتنتقدنا ، ومن حقك برضه ماتتفرجش بس مطلب المنع خسارة وقطع عيش وظلم .. وأي فنان بينافس بشرف وأخلاق سيدعم زميله ، وإحنا بندعم زمايلنا الشرفاء ".