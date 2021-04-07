أخبار الفن.. أسباب خروج مسلسل روبي من موسم رمضان.. رد فعل محمد رمضان بعد إلزامه بتعويض الطيار بـ 6 ملايين جنيه

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ميكنج مسلسل فارس بلا جواز لـ مصطفى قمر.. فيديو

حصل صدى البلد على اللقطات الأولى من ميكنج مسلسل "فارس بلا جواز"، والذي يتم الانتهاء من تصويره خلال أيام، والمنتظر عرضه على قناة “صدى البلد” في رمضان المقبل.

مخرج مسلسل شقة 6 يوضح أسباب خروجه من موسم رمضان | خاص

أكد محمود كامل مخرج مسلسل شقة 6 في تصريحات لـ صدى البلد خروج العمل من موسم رمضان 2021، موضحا أن الجهة الموزعة للعمل وجدت أن عرضه حصري خارج رمضان أفضل من الفترة الحالية.

"إلغاء متابعة" يكشف السر.. هل أنتهت علاقة شيماء سيف بزوجها؟

أثارت الفنانة شيماء سيف التساؤلات خلال الساعات الماضية حول انفصالها عن زوجها المنتج محمد كارتر .

رد فعل محمد رمضان بعد إلزامه بتعويض "الطيار" بـ6 ملايين جنيه

نشر الفنان محمد رمضان فيديو عبر حسابه على إنستجرام، وظهر خلاله وهو يجلس داخل مسبحه ويلقي أموالا في المياه، وأعتبرها البعض إشارة منه على إلزامه بسداد 6 ملايين جنيه إلى الطيار أشرف أبو اليسر.

توكلنا على الله .. رامز جلال يعلن اسم برنامجه الرمضاني 2021

‏روج الفنان رامز جلال عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر لاسم برنامجه الرمضاني 2021 "رامز عقله طار".