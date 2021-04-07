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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

جمال فرويز: المرض النفسي بريء من حرق جثمان ممرضة حلوان

استشاري الطب النفسي
استشاري الطب النفسي الدكتور جمال فرويز

قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إن جريمة حرق جثة ممرضة بـ حلوان بعد وفاتها لا توصف بـ غير أنها قلة وعي شديد في المجتمع، مؤكدا أن غياب المعلومة الصحيحة وقلة الوعي أدى إلى كارثة مثل حرق الممرضة التي ماتت نتيجة إصابتها بـ فيروس كورونا.

وتوقع "فرويز" في تصريحات لـ "صدى البلد" أن يكون الدافع وراء ارتكاب مثل هذه الجريمة النكراء انتقامي بنسبة 99% وليس فقط أن الممرضة كانت تعاني من فيروس كورونا قبل وفاتها وهناك خوف من انتقال العدوى بعد موتها، معقبا "هذا الكلام غير صحيح".

وأضاف "فرويز" قائلا: لا تشركوا المرض النفسي في كل جريمة أو مصيبة تحدث، لأن الجرائم التي ترتكب من مرضى الطب النفسي محدودة ومعروفة، لافتاً إلى إن المريض الذي يعاني من اكتئاب نفسي يحرق نفسه ولا يحرق غيره على عكس ما حدث مع الممرضة تماماً وهذا يوضح إن ما حدث ليس له علاقة بالمرض النفسي أو أنها تعاني من المرض فقاموا بهذا الفعل الشنيع معها.

واختتم "استشاري الطب النفسي"، حديثه قائلا: كل يوم نـ حصل على رسالة من بعض الجرائد تلقي الضوء على الجرائم البشعة في المجتمع، تقول لنا ارفعوا وعي وثقافة المجتمع المصري، ولكن هذه مسؤولية الدولة، والأزهر، والكنائس، ووزارة الثقافة، والإعلام، والتربية والتعليم، ووزارة الشباب والرياضة، معقبا: "لحل هذه الجرائم يجب تعاون مجتمعي ومؤسسي كامل وشامل".

وأقدم مجهولون على نبش قبر ممرضة توفيت جراء إصابتها بفيروس كورونا وحرق جثتها في مقابر حلوان جنوب القاهرة، بينما بدأت أجهزة الأمن جهودها لكشف غموض هذه الجريمة.

وتلقى رجال الشرطة بلاغا من أسرة المتوفاة البالغة 40 عاما من عمرها، والتي كانت ممرضة بمستشفى حلوان العام ومقيمة بدائرة القسم وتوفيت إثر إصابتها بفيروس كورونا، يفيد بالعثور على جثتها متفحمة خارج المقبرة الخاصة بها.

وعقب انتقال قوة من المباحث إلى المكان محل الواقعة، وإجراء الفحص والمعاينة، تبين أنه تم فتح قبر المتوفية، حيث عثر على جثتها متفحمة خارج المقبرة، فقامت السلطات المختصة بتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبط المتهمين.

يذكر أن المتوفاة كانت تعمل ممرضة في مكتب شؤون المرضى بمستشفى حلوان العام وتقطن في المشروع الأميركي في حلوان.

وأضافت التقارير أن أسرتها وجدت الجثة متفحمة بالكامل وملقاة بمقابر عزبة الباجور خارج مكان الدفن.

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