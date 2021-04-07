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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صابر الرباعي : تعلمت طبخ الحلويات التونسية فى أزمة كورونا

الفنان التونسي صابر
الفنان التونسي صابر الرباعي مع برنامج سهرانين

علق الفنان التونسي صابر الرباعي ، على جائحة كورونا ، قائلاً إن الوضع صعب علينا وعلى العالم كله ، معقباً : " مبقيناش طايقين الكمامات ، وعايشين في رعب وخوف " .

وأضاف " صابر الرباعي " خلال لقائه مع برنامج " سهرانين " المُذاع على فضائية " أون " ، أنها أزمة وستمر ، ولكن آثارها الجانبية كبيرة ، على كل من الفن والثقافة ، والإقتصاد والسياحة ، معقباً : " الله يعديها على خير " .

وتابع الرباعي : " ولكن لها إيجابيات ، ده الواحد اتعرف على زوايا جديدة في البيت ، وقرب من أولاده " .

ونوه ، أنه مٌعلم ومن المفترض أن يعمل في مهنة التدريس ، ولكنه ليس لديه وسع بال ، معقباً : " لكن مع كورونا وقعدتي في البيت ، اضطريت إن أنا اللي أدرس أولادي ، وكان الوضع صعبا ، ولكن بالممارسة الأمر وصل إلى إني بساعد في المطبخ وبطبخ " .

وأكمل : " كنت بحب أطبخ حلويات كتيرعشان الطبخ نفسه صعب ، الله يعين الستات بتوعنا "، مضيفاً أنه تعلم الطبخ من " اليوتيوب " ، مثل طريقة عمل الكرواسون ، والحلويات التونسية .

وأضاف : " الواحد بيحب الأكل جداً ، وع كورونا والجلوس في المنزل بناكل كتير ، بس بنحاول نحافظ على الرشاقة واللياقة على قدر المستطاع حتى لا نصير بكرش " .

صابر الرباعي اخبار التوك شو أمير كرارة أزمة كورونا حلويات تونسية

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